Così trasformi il tuo iPhone in un walkman vintage: puoi addirittura riavvolgere i nastri

Un’app sperimentale prova a riportare sull’iPhone il fascino del vecchio Walkman, trasformando musica digitale e gesti moderni in un’esperienza sorprendentemente analogica.

Il progetto si chiama Duo-Man e sfrutta il formato pieghevole del telefono per simulare l’inserimento di una cassetta. Tra suoni meccanici, animazioni e comandi ispirati ai lettori portatili, l’obiettivo è ricreare anche i piccoli rituali dimenticati dell’ascolto su nastro.

Così le due schermate del pieghevole Apple imitano il lettore a cassette

Il trucco di Duo-Man sta tutto nelle due schermate dell’iPhone Duo: quella interna pieghevole da 7,6 pollici e quella esterna da 5,4 pollici. Quando il telefono viene aperto, l’app mostra la scelta della musica e simula l’inserimento di una cassetta.

Quando si richiude, parte la riproduzione, con un effetto che ricorda lo sportellino di un vecchio lettore portatile che scatta in posizione. Bhargava ha spiegato a TechCrunch di essersi ispirato proprio alla meccanica del Walkman: “Ho pensato agli oggetti con una cerniera, poi mi è venuto in mente che anche il vano cassette si apriva così”, ha raccontato.

Un’intuizione piccola, ma centrata. Soprattutto su un telefono che fa della piega il suo segno distintivo.

Clic, fruscii e gesti analogici: la nostalgia ricostruita via software

Per non ridurre tutto a una semplice grafica nostalgica, Bhargava ha registrato i clic dei pulsanti e il fruscio statico di un Walkman originale, portandoli dentro l’app.

Nei video pubblicati su X, l’effetto è quello di una piccola scena tattile e sonora: non solo play e pausa, ma il richiamo alla plastica, ai comandi meccanici, a quell’attimo di attesa prima che la musica parta. Lo sviluppatore, che ha ammesso di essere da tempo un appassionato di lettori Walkman, conserva ancora un modello funzionante e lo usa ogni tanto.

Non è nuovo a progetti di nicchia: in passato ha lavorato anche a LookUp, dizionario e strumento per il vocabolario, a Movie Buzz e ad app legate ai fusi orari. Qui, però, il punto non è soltanto l’utilità. È il gesto.

Dal hackathon alla viralità: lancio previsto, Apple Music e rebobinado con Apple Pencil

Duo-Man è stato presentato per la prima volta al Bitrig hackathon, evento dedicato alla creazione di app native con strumenti basati su Swift e intelligenza artificiale, dove ha conquistato il secondo posto.

Poi il progetto è finito su X: il post di Bhargava ha superato i 2 milioni di visualizzazioni e raccolto circa 10.000 mi piace. Numeri che hanno spinto lo sviluppatore a trasformare il prototipo in un’app completa.

Per ora Duo-Man non è ancora disponibile su App Store, anche perché l’iPhone Duo non è ancora in vendita. La versione finale dovrebbe supportare Apple Music e file audio locali, mentre Spotify potrebbe arrivare più avanti.

Tra le funzioni più curiose c’è il possibile uso di Apple Pencil per “riavvolgere” virtualmente il nastro, come si faceva un tempo con la matita infilata nella bobina della cassetta. Un piccolo rito analogico, riportato dentro uno schermo pieghevole.