Così puoi sbloccare l'audio perfetto per la tua Playstation: vedrai che differenza

Sulla PlayStation 5 c’è un’impostazione che molti giocatori potrebbero trascurare, ma che può cambiare sensibilmente la percezione dei suoni durante una partita in cuffia.

Non servono necessariamente nuovi accessori: spesso la differenza dipende da come è configurata la console. La qualità dell’audio può cambiare soprattutto nei titoli più attenti ai dettagli sonori, dai movimenti lontani agli effetti ambientali. Vale quindi la pena esplorare alcune opzioni della PS5 prima della prossima sessione di gioco.

Perché la PlayStation 5 parte ancora dallo stereo

La PlayStation 5 usa ancora lo stereo come scelta di base per un motivo semplice: va bene praticamente con tutto. Televisori, soundbar, impianti di casa, cuffie da gaming. Non chiede passaggi complicati, non obbliga a mettere mano ai menu. Accendi la console, colleghi il controller, fai partire il gioco. Fine.

Il punto è che chi gioca spesso in cuffia rischia di fermarsi lì, a un audio corretto ma non davvero completo. Sony, con gli aggiornamenti della console, ha lavorato molto sull’audio 3D per cuffie, una funzione che però non sempre viene impostata al primo avvio. Così molti utenti la lasciano spenta, magari solo per abitudine. Il risultato? Nei giochi più curati sul piano sonoro, dagli spari lontani ai passi dietro una porta, si perde una parte importante della profondità.

Che cosa cambia davvero con l’audio 3D nei giochi

Con l’audio 3D su PS5, il suono non arriva soltanto da destra o da sinistra. Viene ricostruito in uno spazio più ampio, con direzione, altezza e movimento. Un motore alle spalle, una voce sopra una passerella, la pioggia intorno al personaggio: ogni effetto viene trattato come se avesse una posizione precisa.

È un lavoro fatto via software, grazie agli algoritmi audio di Sony. Detto in modo semplice: in cuffia la scena diventa meno piatta. Nei titoli d’azione e negli sparatutto può aiutare a capire meglio da dove arriva un rumore. Nelle avventure narrative rende gli ambienti più naturali, anche quando non succede nulla di frenetico.

Non serve un impianto costoso: basta una buona cuffia collegata alla PlayStation 5, anche tramite il jack del controller DualSense, per sentire un audio più ordinato e più avvolgente rispetto allo stereo tradizionale.

Come creare e applicare un profilo 3D personalizzato

Per attivare tutto bisogna entrare in Impostazioni, poi in Audio e quindi in Audio 3D per cuffie. Da qui si può accendere l’opzione “Attiva audio 3D per cuffie” e scegliere uno dei profili già pronti, regolando l’altezza percepita del suono tra le opzioni proposte dalla console. È la strada più rapida, ideale per provare subito la differenza senza perdersi nei menu.

Chi vuole una resa più precisa può invece scegliere Crea profilo audio 3D personalizzato e seguire la procedura guidata. La PS5 riproduce una serie di segnali e chiede di indicare da quale direzione sembrano arrivare. Alla fine il profilo viene salvato e si può applicare con l’opzione dedicata.

È una prova breve, questione di pochi minuti, ma può rendere più credibile la posizione dei suoni nei giochi compatibili. Meglio farla in una stanza silenziosa, con le cuffie indossate bene. Sembra un dettaglio. In partita, però, si sente.