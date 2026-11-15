Così puoi collegare un vecchio impianto stereo alla TV per un audio cinematografico senza spendere nulla

Un vecchio stereo dimenticato in casa potrebbe migliorare parecchio l’audio del televisore, e forse hai già tutto quello che serve per rimetterlo in funzione.

I televisori sottili hanno spesso altoparlanti piccoli, mentre una vecchia catena hi-fi può ancora offrire un suono più pieno. Il collegamento dipende dalle uscite audio della TV e dagli ingressi dell’amplificatore, da controllare prima di cercare nuovi cavi. Con poche verifiche e le giuste impostazioni audio si può capire se vale la pena recuperare l’impianto senza comprare una soundbar.

Quando conviene recuperare una vecchia catena hi-fi invece di comprare nuovi diffusori

Recuperare una catena hi-fi o una minicadena stereo ha senso se l’impianto funziona ancora, le casse non gracchiano e l’amplificatore ha almeno un ingresso audio libero. Non servono Wi-Fi, Bluetooth o app per lo smartphone: per collegarlo alla TV basta che possa ricevere il segnale audio del televisore. Anzi, alcuni impianti di 15 o 20 anni fa, pur senza funzioni smart, montavano diffusori più grandi e generosi di quelli infilati nei televisori attuali.

«Li avevo messi via perché ascolto tutto dal telefono», raccontano spesso gli utenti nei forum di home cinema, «poi li ho collegati alla TV e sembrava un altro apparecchio». Certo, non bisogna aspettarsi l’audio immersivo di un sistema moderno. Ma per film, partite e serie TV il salto rispetto agli altoparlanti della TV può essere netto. E nella maggior parte dei casi si spende zero, al massimo pochi euro per un cavo audio.

Dall’ottico al jack: i collegamenti giusti tra televisore e impianto stereo

La prima cosa da fare è guardare il retro della Smart TV e quello dell’impianto. Se lo stereo ha un ingresso ottico digitale TosLink, conviene partire da lì: il collegamento porta il segnale con protocollo S/PDIF, limita le interferenze e mantiene una buona qualità fino all’amplificatore.

C’è però un passaggio importante: nelle impostazioni della TV va scelta l’uscita PCM stereo, perché molti impianti più vecchi non leggono bene le tracce Dolby Digital o DTS. Se l’ingresso ottico non c’è, come capita spesso con i modelli datati, si passa alle connessioni analogiche.

La più semplice è quella con i classici RCA rosso e bianco, presenti su molti amplificatori e su alcune televisioni di fascia media. Se invece il televisore ha soltanto l’uscita cuffie, basta un cavo jack da 3,5 mm a RCA: il jack va nella TV, i due RCA nell’ingresso “AUX”, “Line In” o “Video” dello stereo. Meglio, però, non usare cavi troppo lunghi e sottili: possono portare fruscii o peggiorare il segnale.

Le impostazioni da controllare su TV e amplificatore per un suono pulito

Dopo aver collegato i cavi, resta la parte delle impostazioni. Nel menu audio della TV bisogna selezionare l’uscita corretta, quindi ottica, cuffie o RCA, e spegnere eventuali modalità che aggiungono ritardi o effetti artificiali poco adatti a un impianto stereo tradizionale. Sull’amplificatore va poi scelta la sorgente giusta: “AUX”, “CD”, “Tape” o “Line”, in base alle scritte sul frontale.

A quel punto si passa alla regolazione vera, quella da fare dal divano, telecomando in mano. Se la catena hi-fi ha i controlli per bassi e alti, meglio partire da valori centrali e muoversi poco alla volta. Se invece la TV offre un equalizzatore più preciso, può essere più comodo intervenire da lì. Occhio anche al volume: conviene tenere il televisore a un livello medio e regolare l’ascolto dall’amplificatore, così si riducono distorsioni e sbalzi improvvisi.

Chi ha un subwoofer compatibile può aggiungerlo, ma non è indispensabile. Già una buona coppia di casse stereo, sistemata ai lati dello schermo, può rendere i dialoghi più chiari e dare alla TV un audio cinematografico molto più credibile.