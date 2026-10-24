Così puoi capire se la confezione del tuo iPhone è stata aperta prima

Un controllo pensato soprattutto per la filiera interna, tornato al centro dell’attenzione dopo alcune verifiche mostrate online: basta una luce ultravioletta puntata sulla scatola per far comparire segni che, a occhio nudo, non si vedono.

Secondo quanto ricostruito da Applesfera e da alcune immagini circolate in passato su X, il sistema sarebbe arrivato con le confezioni degli iPhone 15, lanciate nel 2023. Da allora Apple avrebbe inserito sull’imballaggio alcuni elementi di sicurezza invisibili a occhio nudo. Un accorgimento discreto, quasi impercettibile, pensato per rendere più difficile la circolazione di scatole contraffatte.

La questione è riemersa dopo la comparsa, prima del lancio, di alcuni presunti modelli di iPhone Duo nelle mani di utenti e informatori. A colpire non è stata solo la presenza anticipata dei dispositivi, ma anche il modo scelto da alcuni per controllarne l’origine: una piccola torcia a raggi ultravioletti, puntata sulla confezione, ha fatto comparire segni nascosti. Non una semplice trovata da social, quindi. Almeno secondo le ricostruzioni disponibili, si tratterebbe di un sistema reale adottato da Apple.

Luce ultravioletta, logo Apple e QR code: cosa compare sulla scatola originale

Sotto la luce ultravioletta, sul retro della scatola di un iPhone possono apparire diversi riferimenti: il logo Apple, la scritta “iPhone” e, in alcuni casi mostrati online, anche un QR code. Dettagli che alla vista normale restano nascosti. Non si notano sul banco di un negozio, né durante una compravendita tra privati. Con la lampada giusta, però, diventano visibili.

Una torcia UV rivela marcature di sicurezza invisibili su una confezione di smartphone, utili per individuare imballaggi falsi.

Una torcia UV non è certo introvabile: si compra facilmente anche online. Ma non è il classico oggetto che un acquirente porta con sé quando va a comprare un telefono usato. Ed è proprio qui il punto. Il sistema non sembra pensato per rassicurare subito il consumatore, ma per dare un controllo in più a chi sa dove guardare. Nei video e nelle foto circolati negli ultimi anni, le marcature fluorescenti appaiono nitide e distribuite sulla confezione secondo uno schema che Apple non ha mai spiegato nei suoi documenti pubblici.

Perché Apple non ha spiegato pubblicamente il sistema di verifica

Apple non ha mai annunciato ufficialmente questo sistema di verifica delle scatole iPhone. Non ha pubblicato guide, né indicazioni su come debbano essere fatti i segni, dove si trovino o quali dati contenga il QR code. Una scelta in linea con il modo in cui l’azienda tratta la sicurezza dei suoi prodotti: meno informazioni circolano, minori sono, almeno in teoria, le possibilità per i falsificatori di copiarle con precisione.

C’è però anche un limite evidente. Senza istruzioni accessibili, un utente comune non può sapere se una marcatura sia corretta, incompleta o magari riprodotta in modo fraudolento. Un dipendente Apple o un centro autorizzato potrebbero avere strumenti e indicazioni più precise per valutare una confezione. Dall’esterno, però, il controllo resta parziale. “Si vede qualcosa, ma non si sa davvero cosa cercare”, è il punto sollevato da diversi osservatori del settore tech. E in un mercato in cui le contraffazioni migliorano in fretta, anche un segno nascosto può essere imitato.

Per chi compra un iPhone di seconda mano, la presenza delle marcature UV può essere un indizio utile. Non una prova definitiva. Una scatola originale Apple può contenere un dispositivo diverso, sostituito o manomesso. Allo stesso modo, un imballaggio ben imitato può ingannare chi si affida a un solo controllo. La confezione, insomma, racconta una parte della storia. Non tutta.

Prima di chiudere un acquisto tra privati, gli esperti consigliano di controllare anche il numero di serie, l’IMEI, lo stato di attivazione, la corrispondenza tra i dati del dispositivo e quelli della scatola, oltre alla presenza di eventuali blocchi legati ad Apple ID o a funzioni come “Dov’è”. Meglio farlo con calma, magari in un luogo pubblico o in un negozio che possa offrire assistenza. La torcia UV può aiutare, certo. Ma da sola non basta per stabilire se un iPhone usato sia autentico e sicuro da acquistare.