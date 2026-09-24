Così puoi attivare la schermata privacy ed evitare occhi indiscreti sul tuo telefono

Basta attivare una funzione già presente in iOS, nata per l’accessibilità ma utile anche per proteggere un po’ meglio chat, notifiche e pagine aperte. Il trucco passa da “Riduci punto di bianco” e, con una scorciatoia, può essere acceso o spento con due tocchi sul retro dell’iPhone. Non fa miracoli e non sostituisce del tutto una pellicola oscurante, ma in molte situazioni rende più difficile sbirciare il display.

La funzione “Riduci punto di bianco” serve ad abbassare l’intensità dei colori chiari sullo schermo dell’iPhone. In origine è pensata per chi ha bisogno di una visualizzazione meno fastidiosa per gli occhi. Portata su valori alti, però, ha anche un effetto molto pratico: il display appare più scuro e meno leggibile, soprattutto per chi lo guarda di lato o da vicino.

Il meccanismo è semplice. Se le aree bianche diventano meno brillanti, testi, menu e interfacce perdono contrasto per chi non ha il telefono davanti agli occhi. Non è una vera modalità privacy ufficiale, ma può tornare utile quando si vuole abbassare al volo la visibilità dello schermo. All’aperto, con molta luce, l’effetto può essere meno evidente. Al chiuso o la sera, invece, la differenza si nota.

Dove si trova nelle impostazioni: Accessibilità e dimensioni testo

Per attivarla bisogna aprire Impostazioni sull’iPhone, entrare in Accessibilità e poi toccare Schermo e dimensioni testo. Scorrendo verso il basso compare l’opzione Riduci punto di bianco. Una volta attivata, il cursore può essere portato fino al 100%, per ottenere il massimo oscuramento previsto dal sistema.

Uno smartphone con display molto attenuato in treno, per rendere meno leggibile lo schermo in pubblico senza pellicole privacy.

Conviene fare subito una prova concreta: aprire una chat, una pagina web o una mail, poi inclinare il telefono e controllare quanto resta leggibile di lato. Se lo schermo diventa troppo buio anche per chi lo usa, basta abbassare la percentuale. Non esiste un valore giusto per tutti: contano la luce intorno, la vista dell’utente e anche il modello di iPhone. Per preparare il comando rapido, meglio scegliere prima il livello desiderato e poi disattivare temporaneamente Riduci punto di bianco, così da richiamarlo solo quando serve.

Doppio tocco sul retro: come creare la scorciatoia

La parte più comoda passa dall’app Comandi rapidi, già presente su iOS. Una volta aperta, si crea un nuovo comando toccando il simbolo “+” e cercando l’azione “Imposta punto di bianco”. Qui va scelta l’opzione che permette di attivare e disattivare la funzione, così lo stesso comando accende o spegne l’effetto con un solo gesto. Meglio dargli un nome chiaro, per esempio “Protezione schermo privacy”.

Poi si torna in Impostazioni. Il percorso è Accessibilità, quindi Tocco e infine Tocco posteriore. A quel punto si sceglie Doppio tocco e si collega il comando appena creato. Da quel momento bastano due colpetti sul retro dell’iPhone per oscurare lo schermo o riportarlo alla visualizzazione normale. È una soluzione pratica quando arriva una notifica riservata in fila alla cassa, sui mezzi o accanto a uno sconosciuto. Attenzione solo alle cover molto spesse: in alcuni casi il doppio tocco può essere meno preciso.

Compatibilità e limiti: quando serve ancora una pellicola privacy

Riduci punto di bianco è disponibile sugli iPhone con versioni recenti di iOS. Il Tocco posteriore, invece, richiede modelli compatibili con questa funzione di accessibilità, introdotta da Apple sugli iPhone più recenti rispetto alle vecchie generazioni. Prima di seguire tutti i passaggi, quindi, conviene controllare che nelle impostazioni compaia la voce Tocco posteriore. Se non c’è, si può comunque usare il punto di bianco, ma senza la scorciatoia dei due tocchi.

Il limite principale è chiaro: non è una barriera ottica. Una pellicola privacy riduce fisicamente l’angolo di visione laterale; questa impostazione, invece, scurisce e attenua il display. In un vagone affollato, con una persona molto vicina e decisa a guardare, la protezione non sarà totale. Resta però un rimedio gratuito, rapido e reversibile, utile per leggere messaggi, email o documenti in pubblico con un po’ più di discrezione. Senza applicare nulla sullo schermo.