Così ho trasformato un gadget da 8 euro in un router WiFi-Ethernet, senza bisogno di altro

Matt Deeds ha dimostrato che questa complessità può essere interamente eliminata utilizzando un semplice microcontrollore Raspberry Pi Pico 2W, dal costo di circa 8 euro. La vera particolarità del progetto non risiede nella gestione del WiFi, nativa sul chip, ma nella capacità di generare traffico Ethernet senza l’ausilio di alcuna interfaccia dedicata.

Normalmente, un modulo di rete richiede un controller specifico, come il noto W5500, per gestire in autonomia il protocollo e sollevare il processore principale dal carico di lavoro. Deeds ha invece implementato la logica del 10BASE-T, la storica specifica Ethernet su doppino risalente alla metà degli anni ’90, direttamente nel software. Attraverso una tecnica nota come bit-banging, il microcontrollore commuta le sue broche elettriche centinaia di migliaia di volte al secondo, disegnando fisicamente le forme d’onda necessarie per la comunicazione.

Come ho trasformato un semplice gadget da 8 euro

Il setup hardware è ridotto all’osso: oltre alla scheda, sono necessari soltanto un connettore di rete e un minuscolo trasformatore di segnale per l’isolamento della linea. È sorprendente osservare come il sistema riesca a mantenere la stabilità elettrica senza il supporto di un chip dedicato, sfidando l’idea che la complessità hardware sia indispensabile per la connettività.

Il software, scritto in Rust, garantisce l’integrità della gestione della memoria, un aspetto critico quando il processore deve occuparsi simultaneamente del traffico WiFi e della simulazione in tempo reale di un’interfaccia fisica.

Le prestazioni riflettono la natura sperimentale dell’approccio: il sistema raggiunge circa 100 kilobyte al secondo in ricezione e arriva fino a un megabyte al secondo in emissione. Questa asimmetria tra upload e download, pur risultando curiosa, non è il limite principale del sistema, bensì il risultato di una scelta tecnica deliberata per mantenere la compatibilità.

Dimostrare che un componente dal costo di un sandwich possa gestire autonomamente l’intero stack di rete capovolge il paradigma del design hardware moderno, dove la tendenza è aggiungere chip sempre più specifici e costosi per ogni singola funzione.

Non si tratta di una soluzione pronta per il mercato consumer. È, invece, un’esplorazione estrema delle capacità di un microcontrollore economico quando viene spogliato di ogni astrazione hardware. La possibilità di manipolare segnali di rete tramite software puro solleva interrogativi sulla reale necessità di componenti ausiliari in contesti embedded a basso costo. Il codice è accessibile su GitHub per chiunque intenda replicare l’esperimento, evidenziando come, con poche righe di codice e una minima interfaccia elettrica, il confine tra logica software e segnale fisico diventi estremamente labile.

Resta aperta la questione se un simile approccio, basato sulla commutazione software pura, possa scalare verso standard superiori al 10BASE-T senza compromettere la stabilità del sistema, o se il bit-banging rimarrà confinato esclusivamente a questa nicchia di test tecnologici. È una dimostrazione che sposta l’attenzione dalla potenza bruta dell’hardware alla capacità del programmatore di sfruttare i cicli di clock con precisione millimetrica.