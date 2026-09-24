Così ho trasformato il mio smartphone in un computer a tutti gli effetti

Un vecchio smartphone con lo schermo quasi inutilizzabile può ancora sorprendere, perché con il trucco giusto torna a lavorare come una vera postazione desktop.

Non serve per forza ripararlo o lasciarlo nel cassetto: con pochi passaggi può diventare utile per scrivere, aprire app e continuare a usarlo in modo molto più comodo.

Dal Pixel danneggiato al desktop Android: installazione, debug USB e primo avvio

Il punto di partenza era un Pixel 4 XL messo male: diverse linee verdi sul pannello, comparse dopo una caduta, touch poco preciso e qualche tocco fantasma capace di complicare anche le operazioni più banali. Per rimetterlo in funzione è stata installata sul portatile l’app Android DeX, da non confondere con Samsung DeX. Il principio ricorda quello del sistema Samsung, ma qui servono un programma su Windows e il debug USB attivo nelle Opzioni sviluppatore del telefono.

Una volta collegato il Pixel con un cavo USB-C, l’app non si è limitata a mostrare lo schermo del telefono sul PC. Ha aperto una finestra autonoma in Windows, con un vero ambiente in stile desktop: barra delle applicazioni, cassetto delle app e finestre separate. Lo smartphone resta la sorgente Android, il computer diventa la postazione da cui controllarlo. E quando il display non è più affidabile, la differenza si sente.

App in finestre, tastiera e notifiche: cosa funziona davvero tutti i giorni

Nell’uso quotidiano, Android DeX permette di aprire app come YouTube, Brave, Telegram, Chrome e WhatsApp in finestre da ridimensionare, minimizzare o affiancare. Nel frattempo Windows continua a funzionare normalmente sullo sfondo. Mouse e tastiera del portatile vengono riconosciuti senza procedure complicate: si può scrivere un messaggio, rispondere a una chat, spostare una finestra o avviare una chiamata senza toccare il telefono.

È qui che il sistema convince di più. Lo schermo rotto, semplicemente, smette di essere il problema. Anche spegnendo il display del Pixel, l’ambiente desktop resta attivo, con impostazioni rapide, controlli del volume, widget Now playing e notifiche raccolte nella barra dedicata. Gli avvisi di Telegram, WhatsApp o dell’app meteo arrivano dentro DeX, mentre il copia e incolla tra telefono e PC è quasi immediato.

Non fila tutto liscio, però. Alcune app restano in verticale anche quando la finestra viene allargata, e i video possono perdere fluidità quando il mouse passa su altri programmi. Limiti piccoli, ma evidenti.

Connessione wireless, prestazioni e batteria: quando conviene davvero usarlo

Dopo la prova via cavo, la stessa configurazione è stata ripetuta in modalità wireless, attivando il debug senza fili nelle Opzioni sviluppatore e inserendo in Android DeX indirizzo IP e porta del telefono. Senza cavo, il Pixel può restare appoggiato accanto alla scrivania, lontano da vibrazioni e scollegamenti accidentali, mentre le app Android continuano a essere gestite dal PC. È una soluzione comoda, soprattutto in casa.

Ma non trasforma lo smartphone in un portatile indipendente: il lavoro principale resta sulle spalle di Windows, e si vede. Se si aprono troppe app, le prestazioni calano; con più di sei applicazioni attive la sessione può chiudersi da sola. Anche la batteria pesa: su un portatile non recente, la carica è passata dal 100% a zero in meno di un’ora, e il Task Manager ha mostrato DeX, in un momento, intorno al 45% di utilizzo CPU.

Per questo l’uso più sensato resta alla scrivania, con l’alimentatore collegato. Non è una rinascita completa dello smartphone, né una magia. Però, per un telefono Android con schermo compromesso, è un modo concreto per tornare utile.