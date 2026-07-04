Così ho trasformato con un semplice cavo il mio vecchio tablet in uno schermo auto di ultima generazione

Un vecchio tablet Android dimenticato in un cassetto può tornare utile anche nel 2026. Con Headunit Revived, un’app open source, può diventare uno schermo Android Auto per l’auto, senza cambiare autoradio e senza installare un nuovo impianto.

Non è la stessa cosa di un sistema integrato di fabbrica, certo. Ma per chi ha un’auto senza infotainment compatibile può essere una soluzione concreta: navigazione, musica e messaggi sul display, con un supporto ben fissato al cruscotto e un semplice cavo, oppure una connessione wireless stabile.

Come Headunit Revived trasforma un vecchio dispositivo in schermo Android Auto

Il funzionamento è piuttosto diretto: Headunit Revived permette a uno smartphone o tablet Android di comportarsi come ricevitore per Android Auto. In sostanza, il vecchio dispositivo mostra l’interfaccia che di solito si vede sulle unità multimediali delle auto compatibili. Il lavoro principale resta al telefono usato tutti i giorni, mentre il tablet fa da schermo di appoggio.

L’app si trova su GitHub e, secondo quanto indicato dagli sviluppatori, anche sul Play Store in alcune versioni. Una volta installata, si collega il vecchio dispositivo allo smartphone principale e, finita la prima configurazione, compaiono app note come Google Maps, Spotify e le funzioni di messaggistica supportate da Android Auto. Non serve un modello recente: anzi, proprio i tablet rimasti in casa, magari con una batteria ormai stanca ma con un display ancora buono, sono quelli che si prestano meglio a questo uso.

Connessione via USB o wireless: cosa serve davvero per farla funzionare bene

La strada più semplice resta il collegamento con cavo USB. È quello che dà meno problemi, soprattutto nei viaggi lunghi o nelle zone in cui il telefono cambia spesso rete. Serve un cavo dati vero, non uno pensato solo per la ricarica: poi dipende dai dispositivi, tra USB-C, micro USB o eventuali adattatori. Chi vuole meno fili in abitacolo può provare la connessione wireless, se supportata, ma qui entrano in gioco più variabili: qualità del Wi-Fi, Bluetooth, batteria e risparmio energetico.

Dettagli piccoli, solo in apparenza. Un tablet fissato male vibra, un cavo economico può scollegarsi, una batteria consumata può spegnere tutto se il dispositivo non resta alimentato. Anche la compatibilità cambia da modello a modello: versione di Android, permessi concessi all’app e impostazioni di risparmio energetico possono fare la differenza. Per questo conviene provare tutto da fermi, in garage o sotto casa, prima di contare sul sistema durante un viaggio.

Navigazione, musica e messaggi in auto: comodo sì, ma con attenzione

Il vantaggio più evidente è avere la navigazione sempre visibile, i comandi della musica più ordinati e le notifiche gestite dentro un ambiente pensato per l’auto. Con Android Auto si può impostare un percorso, cambiare playlist, rispondere a una chiamata o dettare un messaggio con i comandi vocali, senza prendere in mano lo smartphone. Sui tablet più grandi è comoda anche la vista divisa, con mappe e media affiancati: la strada resta in primo piano, la musica è lì, a portata d’occhio.

Ma non bisogna confondere questa soluzione con una modifica ufficiale dell’auto. Il dispositivo va montato in modo sicuro, senza coprire la visuale, senza distrarre e senza doverlo toccare mentre si guida. La regola resta quella del Codice della strada: uno schermo è utile se riduce le distrazioni, non se le aumenta. Usato con buon senso, un vecchio tablet trasformato in schermo Android Auto può evitare la spesa di una nuova unità multimediale e rendere più ordinata la vita a bordo. Senza miracoli, ma con molta praticità.