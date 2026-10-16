Così creo dispositivi intelligenti per la casa senza spendere un euro

Con una scheda ESP32, ESPHome e Home Assistant si possono trasformare sensori, LED e pulsanti di casa in piccoli oggetti connessi, economici e configurabili anche da chi non ha mai scritto davvero codice.

Alla base di molti progetti di smart home fai-da-te c’è l’ESP32, un microcontrollore piccolo, economico e ormai diffusissimo tra appassionati e sviluppatori. Il motivo è facile da capire: molte schede hanno già a bordo Wi-Fi e Bluetooth. Due funzioni decisive quando si vuole collegare qualcosa alla rete di casa senza comprare moduli aggiuntivi o componenti più costosi. Rispetto a un computer a scheda singola come il Raspberry Pi, l’ESP32 non fa girare un sistema operativo completo.

Lavora con un firmware dedicato, cioè un piccolo programma che comanda direttamente la scheda e tutto ciò che viene collegato ai suoi pin: un sensore di temperatura, un pulsante, una striscia LED, un relè. Ha meno potenza, certo. Ma consuma poco, è più semplice da gestire e si avvia quasi subito. È qui che l’ESP32 si è conquistato il suo posto nelle case connesse: può diventare un rilevatore di umidità in bagno, una spia luminosa per lo stato di Internet, un pulsante fisico per accendere una scena in soggiorno. Spesso bastano cavetti Dupont e una breadboard, senza saldature. Per chi comincia, non è poco.

ESPHome: il firmware automatico che evita C++ e configurazioni complicate

Il primo ostacolo, per chi si avvicina ai microcontrollori, è quasi sempre lo stesso: scrivere il firmware, spesso in linguaggi come C++. Con ESPHome, piattaforma gratuita e open source, il passaggio diventa più semplice. L’utente descrive l’hardware collegato e cosa deve fare; il sistema genera il firmware da caricare sulla scheda. In pratica, non si programma nel senso classico.

Setup fai-da-te con ESP32, sensore e LED su breadboard collegati al laptop, ideale per progetti ESPHome e Home Assistant.

Si indica quale modello di ESP32 si sta usando, quale sensore è collegato e quali dati deve mandare. Poi ESPHome traduce tutto in un firmware pronto a parlare con la rete e con il sistema domotico. Per anni la configurazione è passata soprattutto dai file YAML, un formato più leggibile del codice vero e proprio, ma comunque da imparare. Spazi, rientri, parametri: basta una riga scritta male e la compilazione si blocca.

Non è raro che chi è alle prime armi si fermi proprio lì, davanti a un messaggio tecnico poco comprensibile. Il merito di ESPHome è aver abbassato questa barriera. Il firmware resta sullo sfondo. Chi costruisce il dispositivo può concentrarsi sul risultato: leggere una temperatura, accendere un LED, mandare un segnale a Home Assistant. Poco codice, a volte nessuno. E nell’uso quotidiano la differenza si vede.

Dai progetti pronti al proxy Bluetooth: il modo più rapido per partire con Home Assistant

Il modo più immediato per iniziare con ESPHome è usare i progetti pronti, cioè configurazioni già preparate per usi specifici. Si collega l’ESP32 al computer via USB, si segue la procedura guidata sul sito di ESPHome e si installa il firmware. Se l’hardware è compatibile e il Wi-Fi è configurato bene, bastano pochi minuti.

Uno degli esempi più utili è il proxy Bluetooth. Il problema è noto: il Bluetooth arriva fin dove arriva. Se un sensore o un dispositivo si trova troppo lontano dal server su cui gira Home Assistant, la comunicazione può diventare instabile o cadere del tutto. Un ESP32 messo nel punto giusto fa da ponte: comunica via Bluetooth con il dispositivo vicino e via Wi-Fi con Home Assistant. È una soluzione pratica per case su più piani, appartamenti con muri spessi o stanze lontane dal router. Un sensore di temperatura in cantina, una serratura Bluetooth all’ingresso, un rilevatore di presenza in una stanza laterale: il proxy può allargare la copertura senza comprare hardware proprietario.

“Lo metti dove serve e lo dimentichi”, dicono spesso gli utenti nelle community dedicate alla domotica. Oltre al proxy Bluetooth, tra i progetti già pronti ci sono anche assistenti vocali, lettori multimediali, bridge a infrarossi e dispositivi per segnali radio. Non tutti sono adatti a chi parte da zero, ma chiariscono bene un punto: l’ESP32 non è un prodotto unico e chiuso. È una base. Cambiano firmware e componenti, e cambia il dispositivo finale.

Device Builder e automazioni: l’ESP32 parla con l’hardware, Home Assistant decide cosa fare

Chi vuole andare oltre i modelli già pronti può usare ESPHome Device Builder, che permette di creare configurazioni personalizzate con un approccio visuale. Si scelgono blocchi già predisposti: la scheda ESP32, un sensore di temperatura e umidità, un LED integrato, un pulsante fisico. Dietro le quinte, il sistema prepara il file YAML necessario.

Un caso tipico: si collega un sensore di umidità all’ESP32 e si imposta una regola per accendere un LED quando il valore supera l’80%. Il Device Builder genera la configurazione, ESPHome compila il firmware e la scheda può iniziare a lavorare. Su hardware poco potente, la compilazione dentro Home Assistant può essere lenta; in quel caso conviene usare un laptop o un computer fisso.

La parte più interessante arriva con l’integrazione in Home Assistant. I componenti collegati all’ESP32 — sensori, pulsanti, LED, relè — compaiono come entità controllabili dall’interfaccia principale. Da lì si creano automazioni più ricche, senza doverle scrivere direttamente nel firmware della scheda. La divisione dei compiti è chiara: ESPHome tiene il contatto con l’hardware, Home Assistant stabilisce cosa deve succedere.

Se cambia un’abitudine in casa, non serve ricompilare il firmware o mettere mano al file YAML. Basta modificare un’automazione: una soglia diversa, un orario, una notifica sul telefono, una luce da accendere. Anche per questo l’accoppiata ESP32-ESPHome-Home Assistant è diventata una delle strade più accessibili per costruire dispositivi smart su misura.