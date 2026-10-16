Così creo dispositivi intelligenti per la casa senza spendere un euro

Costruire un dispositivo per la casa intelligente fai-da-te oggi è molto meno complicato di quanto sembri.
Costruire un dispositivo per la casa intelligente fai-da-te oggi è molto meno complicato di quanto sembri.
Valentina Giungati
Pubblicato il 16 ott 2026
Così creo dispositivi intelligenti per la casa senza spendere un euro

Con una scheda ESP32, ESPHome e Home Assistant si possono trasformare sensori, LED e pulsanti di casa in piccoli oggetti connessi, economici e configurabili anche da chi non ha mai scritto davvero codice.

Alla base di molti progetti di smart home fai-da-te c’è l’ESP32, un microcontrollore piccolo, economico e ormai diffusissimo tra appassionati e sviluppatori. Il motivo è facile da capire: molte schede hanno già a bordo Wi-Fi e Bluetooth. Due funzioni decisive quando si vuole collegare qualcosa alla rete di casa senza comprare moduli aggiuntivi o componenti più costosi. Rispetto a un computer a scheda singola come il Raspberry Pi, l’ESP32 non fa girare un sistema operativo completo.

Lavora con un firmware dedicato, cioè un piccolo programma che comanda direttamente la scheda e tutto ciò che viene collegato ai suoi pin: un sensore di temperatura, un pulsante, una striscia LED, un relè. Ha meno potenza, certo. Ma consuma poco, è più semplice da gestire e si avvia quasi subito. È qui che l’ESP32 si è conquistato il suo posto nelle case connesse: può diventare un rilevatore di umidità in bagno, una spia luminosa per lo stato di Internet, un pulsante fisico per accendere una scena in soggiorno. Spesso bastano cavetti Dupont e una breadboard, senza saldature. Per chi comincia, non è poco.

ESPHome: il firmware automatico che evita C++ e configurazioni complicate

Il primo ostacolo, per chi si avvicina ai microcontrollori, è quasi sempre lo stesso: scrivere il firmware, spesso in linguaggi come C++. Con ESPHome, piattaforma gratuita e open source, il passaggio diventa più semplice. L’utente descrive l’hardware collegato e cosa deve fare; il sistema genera il firmware da caricare sulla scheda. In pratica, non si programma nel senso classico.

Scheda ESP32 collegata via USB al laptop con breadboard, LED acceso e sensore su scrivania
Setup fai-da-te con ESP32, sensore e LED su breadboard collegati al laptop, ideale per progetti ESPHome e Home Assistant.

Si indica quale modello di ESP32 si sta usando, quale sensore è collegato e quali dati deve mandare. Poi ESPHome traduce tutto in un firmware pronto a parlare con la rete e con il sistema domotico. Per anni la configurazione è passata soprattutto dai file YAML, un formato più leggibile del codice vero e proprio, ma comunque da imparare. Spazi, rientri, parametri: basta una riga scritta male e la compilazione si blocca.

Non è raro che chi è alle prime armi si fermi proprio lì, davanti a un messaggio tecnico poco comprensibile. Il merito di ESPHome è aver abbassato questa barriera. Il firmware resta sullo sfondo. Chi costruisce il dispositivo può concentrarsi sul risultato: leggere una temperatura, accendere un LED, mandare un segnale a Home Assistant. Poco codice, a volte nessuno. E nell’uso quotidiano la differenza si vede.

Dai progetti pronti al proxy Bluetooth: il modo più rapido per partire con Home Assistant

Il modo più immediato per iniziare con ESPHome è usare i progetti pronti, cioè configurazioni già preparate per usi specifici. Si collega l’ESP32 al computer via USB, si segue la procedura guidata sul sito di ESPHome e si installa il firmware. Se l’hardware è compatibile e il Wi-Fi è configurato bene, bastano pochi minuti.

Uno degli esempi più utili è il proxy Bluetooth. Il problema è noto: il Bluetooth arriva fin dove arriva. Se un sensore o un dispositivo si trova troppo lontano dal server su cui gira Home Assistant, la comunicazione può diventare instabile o cadere del tutto. Un ESP32 messo nel punto giusto fa da ponte: comunica via Bluetooth con il dispositivo vicino e via Wi-Fi con Home Assistant. È una soluzione pratica per case su più piani, appartamenti con muri spessi o stanze lontane dal router. Un sensore di temperatura in cantina, una serratura Bluetooth all’ingresso, un rilevatore di presenza in una stanza laterale: il proxy può allargare la copertura senza comprare hardware proprietario.

“Lo metti dove serve e lo dimentichi”, dicono spesso gli utenti nelle community dedicate alla domotica. Oltre al proxy Bluetooth, tra i progetti già pronti ci sono anche assistenti vocali, lettori multimediali, bridge a infrarossi e dispositivi per segnali radio. Non tutti sono adatti a chi parte da zero, ma chiariscono bene un punto: l’ESP32 non è un prodotto unico e chiuso. È una base. Cambiano firmware e componenti, e cambia il dispositivo finale.

Device Builder e automazioni: l’ESP32 parla con l’hardware, Home Assistant decide cosa fare

Chi vuole andare oltre i modelli già pronti può usare ESPHome Device Builder, che permette di creare configurazioni personalizzate con un approccio visuale. Si scelgono blocchi già predisposti: la scheda ESP32, un sensore di temperatura e umidità, un LED integrato, un pulsante fisico. Dietro le quinte, il sistema prepara il file YAML necessario.

Un caso tipico: si collega un sensore di umidità all’ESP32 e si imposta una regola per accendere un LED quando il valore supera l’80%. Il Device Builder genera la configurazione, ESPHome compila il firmware e la scheda può iniziare a lavorare. Su hardware poco potente, la compilazione dentro Home Assistant può essere lenta; in quel caso conviene usare un laptop o un computer fisso.

La parte più interessante arriva con l’integrazione in Home Assistant. I componenti collegati all’ESP32 — sensori, pulsanti, LED, relè — compaiono come entità controllabili dall’interfaccia principale. Da lì si creano automazioni più ricche, senza doverle scrivere direttamente nel firmware della scheda. La divisione dei compiti è chiara: ESPHome tiene il contatto con l’hardware, Home Assistant stabilisce cosa deve succedere.

Se cambia un’abitudine in casa, non serve ricompilare il firmware o mettere mano al file YAML. Basta modificare un’automazione: una soglia diversa, un orario, una notifica sul telefono, una luce da accendere. Anche per questo l’accoppiata ESP32-ESPHome-Home Assistant è diventata una delle strade più accessibili per costruire dispositivi smart su misura.

Ti consigliamo anche

Altro che IKEA, sono andata da LIDL e ho trovato lo stesso prodotto ad appena 10 euro
Casa

Altro che IKEA, sono andata da LIDL e ho trovato lo stesso prodotto ad appena 10 euro
La tua smart TV ha un'alternativa gratuita a Netflix che non stai usando
Casa

La tua smart TV ha un'alternativa gratuita a Netflix che non stai usando
Perché tutti stanno comprando le prese di casa con la tecnologia Matter
Casa

Perché tutti stanno comprando le prese di casa con la tecnologia Matter
L'intelligenza artificiale può infettare anche il tuo frigo? Parlano gli esperti
Casa

L'intelligenza artificiale può infettare anche il tuo frigo? Parlano gli esperti
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×