Cosa significa quel numeretto vicino al Wi-Fi? C'è una spiegazione ed è utile

A riportare il tema al centro è stato un approfondimento pubblicato da BGR su Yahoo Tech. La risposta, in realtà, è più semplice di quanto sembri: quel numero indica lo standard della rete wireless a cui il telefono è collegato. In pratica, dice se in casa, in ufficio o su una rete pubblica si sta usando una versione più recente del Wi-Fi.

Il numero vicino all’icona Wi-Fi su Android non c’entra con le tacche del segnale. E non segnala nemmeno un guasto o un problema di connessione. Serve invece a dire che il telefono è collegato a una rete basata su uno standard recente, come Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. In futuro, quando telefoni e router saranno pronti, potrebbe comparire anche il riferimento al Wi-Fi 8, una tecnologia ancora agli inizi per il mercato consumer. Android, più di iOS, tende a mostrare nella barra di stato qualche informazione tecnica in più.

Per molti utenti è un dettaglio che passa inosservato, magari notato solo dopo aver cambiato router o entrando in un centro commerciale. Ma un senso ce l’ha: indica che la rete usata supporta un protocollo più moderno rispetto ai vecchi Wi-Fi 4 e Wi-Fi 5, ancora molto diffusi nelle case. Come spiegano in sostanza gli esperti citati da BGR, non è un allarme: è solo un’indicazione. Una piccola etichetta tecnica, nulla di più.

Wi-Fi 6, 6E, 7 e 8: come leggere le sigle dietro al simbolo

Dietro quel numero accanto al simbolo Wi-Fi ci sono sigle precise. Il Wi-Fi 6 corrisponde allo standard 802.11ax ed è nato per gestire meglio molte connessioni nello stesso posto: smartphone, tablet, smart tv, computer, videocamere, dispositivi per la casa connessa. Il Wi-Fi 6E è un’estensione del Wi-Fi 6 e può usare anche la banda a 6 GHz, se il router la supporta e se è autorizzata nel Paese in cui ci si trova.

Primo piano della barra di stato di uno smartphone Android con il numero accanto al simbolo Wi‑Fi, legato allo standard della rete.

Il passo successivo è il Wi-Fi 7, basato sullo standard 802.11be. Si trova già su diversi telefoni di fascia alta usciti dopo il 2024 e promette latenze più basse, più capacità e prestazioni migliori quando più dispositivi scambiano dati nello stesso momento. Attenzione, però: non significa che tutto diventi automaticamente più veloce.

Contano anche la linea internet, la distanza dal router, i muri di casa e le interferenze dei vicini. Il Wi-Fi 8, indicato come 802.11bn, è invece un’evoluzione in arrivo, ma oggi non è ancora diffuso nei prodotti domestici. Per vederlo comparire stabilmente sul telefono serviranno router compatibili e aggiornamenti software.

Perché l’icona può comparire, sparire o cambiare dopo un aggiornamento

L’icona Wi-Fi su Android non si comporta allo stesso modo su tutti i telefoni. Google fornisce la base del sistema operativo, ma poi i produttori — Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola, Honor e gli altri — possono cambiare molti dettagli dell’interfaccia. Anche un piccolo numero nella barra di stato, quindi, può essere mostrato, nascosto o modificato dopo un aggiornamento.

Può succedere, per esempio, che un telefono prima mostrasse il 6 accanto al Wi-Fi e che dopo un update non lo faccia più. Non vuol dire per forza che la rete sia peggiorata. Il produttore potrebbe aver scelto di indicare solo gli standard più nuovi, come Wi-Fi 7, oppure di alleggerire la barra superiore riducendo icone e simboli. Può accadere anche il contrario: un aggiornamento può far comparire per la prima volta il numero su un modello che prima non lo mostrava.

C’è poi un altro dettaglio da considerare: anche se smartphone e router supportano uno standard recente, la connessione può agganciarsi a un protocollo precedente quando ci sono interferenze, troppa distanza dal router o problemi momentanei. Succede. E spesso l’utente se ne accorge proprio perché quel numero cambia.

Come verificare lo standard della rete nelle impostazioni del telefono

Chi vuole sapere con certezza a quale standard è collegato il proprio dispositivo può controllare nelle impostazioni Wi-Fi di Android. Il percorso cambia leggermente a seconda della marca, ma di solito basta aprire Impostazioni, entrare in Wi-Fi o Rete e Internet, scegliere la rete attiva e leggere i dettagli della connessione. In quella schermata possono comparire frequenza, velocità di collegamento, indirizzo IP e, su alcuni modelli, anche lo standard Wi-Fi in uso.

Per capire se convenga cambiare router, però, il numero da solo non basta. Chi ha una fibra molto veloce, per esempio da 1 gigabit, dovrebbe avere almeno un router Wi-Fi 5, il primo standard pensato per sostenere trasmissioni di quel livello in buone condizioni. Con molti dispositivi collegati, invece, Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 possono aiutare a gestire meglio la rete di casa. Ma non serve correre a comprare un nuovo router solo per un’icona: se videochiamate, streaming e download funzionano senza problemi, quel numero resta soprattutto un’informazione utile. Piccola, tecnica, ma non decisiva per tutti.