Cosa significa l'icona con la doppia freccia su WhatsApp?

Compare accanto a foto, video, link, sticker, contatti e posizioni: non segnala un problema e non ha nulla a che fare con le spunte. È un pulsante rapido pensato da Meta per inoltrare messaggi multimediali senza aprire altri menu.

Chi usa spesso WhatsApp su Android l’avrà notata più di una volta: una piccola icona con doppia freccia dentro un cerchio, sistemata accanto a un contenuto ricevuto o inviato. Di solito non compare sui normali messaggi di testo. Si vede invece vicino a foto, video, sticker, anteprime di link, contatti condivisi e posizioni mandate in chat.

Può spuntare dopo l’invio di uno sticker dell’avatar, sotto una fotografia arrivata nel gruppo di famiglia o accanto a un link con anteprima, magari una notizia o un video condiviso al volo. In tutti questi casi, la doppia freccia WhatsApp non è un avviso: è una scorciatoia.

Perché non va confusa con la spunta blu o i messaggi inoltrati

La doppia freccia non c’entra con la spunta blu di WhatsApp, che indica la lettura di un messaggio quando le conferme sono attive. Sono due cose diverse: la spunta dice qualcosa sullo stato del messaggio, la freccia serve invece a compiere un’azione. Un po’ di confusione nasce dal fatto che WhatsApp usa simboli simili in situazioni diverse.

Uno smartphone con una chat che mostra la scorciatoia di inoltro accanto a contenuti multimediali, tema dell’icona con la doppia freccia.

La freccia dei messaggi inoltrati, per esempio, compare vicino alle scritte “Inoltrato” o “Inoltrato molte volte” e indica che quel contenuto non è stato scritto o creato direttamente da chi lo ha inviato. Nei messaggi inoltrati molte volte può comparire anche la lente di ingrandimento, usata per cercare il testo su Google e verificarne l’origine. Insomma: non tutte le frecce, su WhatsApp, vogliono dire la stessa cosa.

Il pulsante per inoltrare foto, video, link e sticker con un tocco

La funzione dell’icona con la doppia freccia su WhatsApp è molto semplice: permette di inoltrare rapidamente un contenuto ad altre chat, a un gruppo o anche allo Stato. Basta toccarla e si apre la schermata “Inoltra a…”, da cui scegliere i destinatari, senza dover tenere premuto il messaggio.

È un tasto rapido, in pratica. Su una foto ricevuta da un amico, su un video WhatsApp, su un link con anteprima o su una posizione condivisa, evita un passaggio: niente pressione prolungata, niente menu in alto da cercare. Un tap, poi si sceglie il contatto. Meta, per ora, sembra voler tenere questa scorciatoia ben visibile, anche se per alcuni utenti l’icona rende le chat un po’ più affollate.

La scorciatoia per inoltrare su WhatsApp è comoda quando si vuole mandare un solo contenuto: una foto appena ricevuta, uno sticker da girare subito a un altro gruppo, un link da condividere al volo. In questi casi il pulsante con la doppia freccia fa risparmiare tempo e passaggi, soprattutto nelle chat molto movimentate.

Se però bisogna inoltrare più messaggi insieme, meglio usare il menu di selezione WhatsApp: si tiene premuto un messaggio, si attiva la selezione multipla e si scelgono tutti i contenuti da inviare. A quel punto compare nella barra superiore anche l’icona per l’inoltro, più adatta quando gli elementi sono diversi. La regola pratica è semplice: doppia freccia per un invio veloce, selezione manuale quando i messaggi sono più di uno.