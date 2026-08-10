Cosa significa il puntino blu che compare accanto alle app sugli iPhone e come posso farlo scomparire?

Capita spesso, anche più volte al giorno, soprattutto a chi ha molte applicazioni installate e tiene attivi gli aggiornamenti automatici dall’App Store. Niente panico: non è un errore, non segnala rischi per la sicurezza e non richiede modifiche alle impostazioni. È solo un piccolo avviso grafico di iOS e iPadOS.

Il punto blu si vede nella schermata Home di iPhone o di iPad, accanto al nome dell’app, subito sotto l’icona. È piccolo, quasi nascosto. Per questo può restare lì per giorni senza farsi notare. Poi, magari aprendo una cartella o cercando un’app usata di rado, salta all’occhio e viene naturale chiedersi che cosa significhi.

Apple usa da tempo vari segnali visivi per comunicare con l’utente: badge rossi con i numeri, pallini colorati in alto sullo schermo, icone di stato, avvisi nella schermata di blocco. In questo caso, però, il pallino blu vicino alle app non ha nulla a che fare con notifiche, permessi, microfono o fotocamera. Riguarda solo le applicazioni installate sul dispositivo.

Può comparire sulle app scaricate dall’App Store e su quelle aggiornate in automatico durante la giornata. Chi usa un iPhone da anni lo avrà visto almeno una volta: dopo una notte con il telefono in carica, oppure dopo aver premuto “Aggiorna tutto” nella pagina del proprio account App Store.

Il significato: l’app è stata aggiornata e non l’hai ancora aperta

Il significato del punto blu su iPhone è molto semplice: l’applicazione è stata appena aggiornata e non è ancora stata aperta dopo l’installazione della nuova versione. In pratica, iOS avvisa che in quell’app qualcosa è cambiato — correzioni, nuove funzioni, modifiche interne — e che l’utente non l’ha ancora avviata dopo l’update.

Non c’è quindi alcun allarme. Il pallino non indica un guasto, non segnala un virus e non vuol dire che l’app stia usando dati personali in background. È solo un promemoria visivo. Un modo rapido per dire: questa app è stata aggiornata di recente.

Il sistema torna utile soprattutto quando gli aggiornamenti sono tanti. Può capitare di trovare nell’App Store dieci, quindici o venti app da aggiornare nello stesso giorno: social, app bancarie, messaggistica, mappe, servizi in abbonamento. Una volta completata l’installazione, iOS segna con il punto blu le applicazioni che non sono ancora state riaperte.

Aggiornamenti automatici o manuali: quando spunta l’avviso

Il punto blu accanto alle app può comparire sia dopo un aggiornamento manuale sia dopo un aggiornamento automatico. Nel primo caso è l’utente a entrare nell’App Store, aprire la sezione del proprio account e scegliere se aggiornare una singola app o tutte quelle disponibili. Finito il download, tornando nella schermata Home può comparire il pallino.

Nel secondo caso fa tutto il sistema. Se gli aggiornamenti automatici delle app sono attivi, iPhone e iPad controllano periodicamente se ci sono nuove versioni e le installano senza chiedere conferma ogni volta. Di solito succede quando il dispositivo è collegato al Wi-Fi, ha abbastanza batteria o si trova nelle condizioni giuste per scaricare. Solo dopo, tornando sulla Home, si nota il segnale blu.

Ecco perché molti utenti lo vedono comparire senza ricordare di aver aggiornato nulla. In realtà l’aggiornamento c’è stato, solo che è avvenuto in background. È un comportamento previsto da iOS e iPadOS, dentro la normale gestione delle app. Se gli sviluppatori hanno pubblicato una nuova versione e il sistema l’ha installata, l’app resta contrassegnata finché non viene aperta.

Come far sparire il punto blu senza toccare le impostazioni

Per eliminare il punto blu su iPhone non serve cambiare impostazioni, disattivare notifiche o mettere mano all’App Store. Basta aprire l’app una volta. Quando l’app viene avviata dopo l’aggiornamento, iOS considera visto il cambiamento e, tornando alla schermata Home, il pallino non compare più.

La cosa è immediata: si tocca l’icona dell’app, si aspetta che si apra e poi, volendo, la si può anche chiudere subito. Fine. Il pallino blu sparisce perché ha svolto il suo compito. Se in futuro la stessa app riceverà un altro aggiornamento, il segnale potrà tornare.

Chi non vuole vedere spesso questo avviso può scegliere di gestire a mano gli aggiornamenti, ma non è necessario per rimuoverlo. Disattivare gli update automatici, tra l’altro, può far rimandare correzioni utili o patch di sicurezza. Per la maggior parte degli utenti la soluzione più pratica resta la più semplice: aprire l’app aggiornata e lasciare che iOS faccia il resto.