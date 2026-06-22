Cosa sappiamo del nuovo smartphone arrotolabile Samsung: le funzioni futuristiche

Per anni il mercato degli smartphone ha inseguito l’idea del display sempre più grande senza aumentare troppo le dimensioni del dispositivo.

Ora Samsung sembra pronta a spingersi ancora oltre. Un nuovo brevetto depositato dal colosso sudcoreano mostra infatti un concetto che fino a poco tempo fa apparteneva quasi alla fantascienza: uno smartphone capace sia di piegarsi sia di arrotolarsi.

L’azienda non è nuova a sperimentazioni di questo tipo. Dopo aver aperto la strada ai pieghevoli con la famiglia Galaxy Z e dopo aver introdotto sul mercato dispositivi sempre più sofisticati nel settore foldable, Samsung starebbe lavorando a una soluzione in grado di unire due tecnologie diverse in un unico prodotto.

Le immagini associate al brevetto mostrano uno smartphone che, a prima vista, ricorda un classico pieghevole. La vera differenza emerge però quando il display viene esteso lateralmente attraverso un meccanismo arrotolabile.

In pratica l’utente potrebbe utilizzare il dispositivo in tre configurazioni differenti. La prima sarebbe quella compatta, ideale per l’uso quotidiano. La seconda permetterebbe di aprire il telefono come un tradizionale pieghevole, ottenendo una superficie più ampia per navigare, lavorare o guardare contenuti multimediali. Infine entrerebbe in gioco la parte arrotolabile, capace di aumentare ulteriormente lo spazio disponibile sullo schermo.

L’obiettivo è evidente: offrire un display molto grande quando serve, mantenendo però dimensioni contenute durante il trasporto.

Negli ultimi anni Samsung ha investito enormemente nel settore degli smartphone pieghevoli. Dal primo Galaxy Fold del 2019 fino agli attuali modelli della serie Galaxy Z, la società ha progressivamente migliorato resistenza, cerniere e qualità dei pannelli flessibili.

L’arrivo di un dispositivo pieghevole e arrotolabile rappresenterebbe quindi il passo successivo di questa evoluzione. Anche il recente interesse dell’azienda verso formati più complessi, come i dispositivi tri-fold, dimostra la volontà di esplorare nuove strade per superare i limiti degli smartphone tradizionali.

Naturalmente un brevetto non garantisce l’arrivo di un prodotto nei negozi. Le aziende registrano continuamente nuove idee, molte delle quali rimangono semplici esercizi progettuali. Tuttavia Samsung ha già dimostrato in passato di saper trasformare concetti apparentemente futuristici in prodotti reali.

Quando potrebbe arrivare

Al momento non esistono indicazioni ufficiali su una possibile commercializzazione. Il brevetto rappresenta soprattutto una finestra sulle direzioni che Samsung sta valutando per il futuro.

La sfida principale sarà rendere affidabile una struttura che combina due meccanismi complessi nello stesso dispositivo. Durata del display, resistenza delle parti mobili e spessore finale saranno aspetti decisivi.

Eppure il messaggio che arriva da questo progetto è chiaro: il settore degli smartphone non ha ancora esaurito la sua capacità di reinventarsi. Dopo anni dominati da semplici aggiornamenti hardware, la corsa verso schermi sempre più flessibili potrebbe regalare una nuova generazione di dispositivi capaci di trasformarsi letteralmente nelle mani degli utenti.