Cosa rivela il tuo browser prima ancora del login?

Apriamo un sito, compare la pagina iniziale e non abbiamo ancora inserito email, password o nome. Verrebbe da pensare che, fino a quel momento, il sito sappia poco o nulla di noi.

Non è proprio così. Prima del login possono già arrivare diversi segnali tecnici legati alla connessione, al browser e al dispositivo che stiamo usando.

Prima del login c’è già l’indirizzo IP

Per caricare una pagina web serve una connessione, e quella connessione passa attraverso un indirizzo IP pubblico. Un sito può usarlo per stimare il Paese o l’area geografica da cui arriva la richiesta.

Non è la stessa cosa del GPS e non indica automaticamente un indirizzo preciso. Può però essere sufficiente per adattare lingua, contenuti o disponibilità di alcuni servizi.

Quindi la visita non parte da zero, anche se non abbiamo ancora aperto alcun account.

Il browser comunica altri dettagli

Per funzionare correttamente, una pagina riceve o può leggere alcune informazioni sul browser e sul dispositivo.

Tra queste possono esserci il tipo di browser, il sistema operativo, la lingua impostata, il fuso orario e alcune caratteristiche dello schermo. Quello che viene effettivamente esposto cambia in base al browser, al dispositivo e alle protezioni attive.

Presi separatamente, sono dati piuttosto generici. Il discorso cambia quando vengono messi insieme.

Quando più segnali diventano riconoscibili

Il browser fingerprinting funziona proprio combinando diversi dettagli tecnici.

Un sito potrebbe non sapere chi c’è davanti allo schermo, ma può vedere una certa combinazione di sistema operativo, lingua, risoluzione, fuso orario e configurazione. Se quella combinazione ricompare, può diventare più facile distinguere quel browser da molti altri.

Ne avevamo già parlato spiegando come Safari cerchi di rendere meno utile questo tipo di tracciamento mostrando ai tracker una configurazione più uniforme.

Anche Repubblica ha spiegato come il fingerprinting possa basarsi su caratteristiche tecniche del browser senza dipendere dai classici cookie.

Dove entra in gioco una VPN

Una VPN lavora soprattutto sul traffico di rete. La connessione passa attraverso un server VPN e il sito vede l’indirizzo IP di quel server invece di quello originale.

Questo cambia il dato legato all’IP, ma non cancella automaticamente tutte le altre informazioni che il browser può rendere disponibili. Per chi vuole distinguere meglio i vari strumenti, il sito di ExpressVPN elenca tutte le funzionalità offerte dal servizio.

Cambiare indirizzo IP e limitare il fingerprinting, quindi, sono due cose diverse. Possono riguardare la privacy entrambe, ma intervengono su livelli differenti.

Cosa arriva prima dell’accesso

Prima di inserire username e password, un sito può già avere alcuni elementi utili per descrivere la visita.

Può vedere l’indirizzo IP e alcune caratteristiche tecniche del browser. Da questi dati può ricavare una posizione approssimativa o distinguere una configurazione da un’altra.

Quello che normalmente non ottiene in automatico è il nome associato alla persona, a meno che non esistano altri elementi capaci di collegare quella visita a un’identità già conosciuta.

La situazione cambia, naturalmente, se sono già presenti cookie, se una sessione è rimasta aperta o se il browser conserva dati di visite precedenti.

Il login arriva dopo

Quando inseriamo le credenziali, il collegamento tra attività e account diventa molto più diretto. Prima di quel momento, però, il browser ha già lasciato passare una certa quantità di informazioni tecniche.

Safari include diverse protezioni pensate per limitare il tracciamento tra siti e ridurre quanto un dispositivo possa risultare riconoscibile. Questo non significa che durante la navigazione non venga più condiviso alcun dato.

Capire la differenza aiuta soprattutto a non mettere nello stesso calderone modalità privata, cookie, VPN e sistemi anti-tracciamento. Sono strumenti diversi, e lavorano su parti diverse della navigazione.