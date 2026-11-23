Immagine generata con AI

Quando si parla di corea del sud ai esami, la prima immagine che viene in mente è quella di studenti in fila ordinata davanti a un edificio scolastico, in silenzio assoluto. Nel novembre 2026, però, quella scena si è arricchita di un elemento inedito: il governo sudcoreano ha attivato il sistema nazionale di allerta d’emergenza — lo stesso usato per avvertire la popolazione di catastrofi naturali o attacchi missilistici — per contrastare i brogli agli esami con l’intelligenza artificiale. Una mossa che ha fatto il giro del mondo e ha riacceso il dibattito globale sull’AI cheating nell’istruzione.

Il Suneung, l’esame che può cambiare una vita

Per capire la portata della reazione delle autorità, bisogna prima capire cos’è il Suneung. Si tratta dell’esame nazionale di ammissione all’università in Corea del Sud, un appuntamento annuale che determina in larga misura il futuro accademico e professionale di centinaia di migliaia di giovani. Nel 2026, circa 550.000 studenti si sono seduti per affrontarlo.

La pressione sociale attorno al Suneung è talmente intensa da influenzare orari dei voli, turni lavorativi e persino il traffico nelle città il giorno dell’esame. Non sorprende, quindi, che la tentazione di barare sia altrettanto forte — e che l’arrivo di strumenti di intelligenza artificiale sempre più sofisticati abbia aperto nuove possibilità di frode accademica.

L’allerta d’emergenza sui telefoni: una prima assoluta

La decisione più clamorosa del governo sudcoreano è stata quella di far suonare un avviso di emergenza nazionale sui cellulari di tutti i cittadini, poco prima dell’inizio dell’esame più importante dell’anno. Il sistema utilizzato è lo stesso impiegato per le emergenze civili di massima gravità: un segnale acustico potente, impossibile da ignorare, accompagnato da un messaggio di testo.

Va precisato che la scelta di attivare il sistema era stata comunicata in anticipo, e che i primi due avvisi non sono stati emessi durante lo svolgimento delle prove. Tuttavia, il semplice fatto di aver mobilitato un’infrastruttura pensata per le crisi nazionali a scopo di sorveglianza accademica ha generato reazioni molto diverse: ammirazione per la serietà con cui le autorità trattano il problema, ma anche perplessità sul proporzionamento della risposta.

Come si cerca di smascherare chi usa l’AI per copiare alla corea del sud

Parallelamente all’allerta digitale, il governo ha ordinato una indagine nazionale sull’AI cheating agli esami. Le misure di rilevamento adottate sono state sia tecnologiche che fisiche. I controllori hanno ispezionato occhiali, colletti delle camicie e bottoni alla ricerca di microcamere o dispositivi nascosti che potessero consentire la trasmissione delle domande a un sistema esterno di intelligenza artificiale.

Queste ispezioni fisiche rivelano una realtà concreta: i dispositivi per barare si sono miniaturizzati al punto da poter essere dissimulati in accessori di uso quotidiano. Un paio di occhiali con una microcamera integrata può, in teoria, riprendere le domande d’esame e inviarle a un interlocutore remoto che usa l’AI per elaborare le risposte in pochi secondi.

La lotta alla corea del sud ai esami basata sull’intelligenza artificiale si gioca quindi su due fronti: quello tecnologico, con la sorveglianza digitale, e quello fisico, con ispezioni capillari prima dell’ingresso in aula.

La ricompensa annunciata dal presidente Lee Jae-myung

A rendere ancora più straordinaria la vicenda è l’annuncio del presidente Lee Jae-myung, che ha introdotto un sistema di premi per chi segnala casi di imbroglio. Il governo ha stabilito una ricompensa di almeno 100 milioni di won — equivalenti a circa 75.000 dollari — per chiunque fornisca informazioni utili a identificare chi ha barato usando l’AI.

Una cifra considerevole, pensata chiaramente per incentivare la delazione e creare un effetto deterrente. Il messaggio implicito è netto: barare al Suneung con l’intelligenza artificiale non è una scorciatoia intelligente, ma un rischio enorme, anche perché chiunque intorno a te potrebbe essere tentato di segnalarti per una ricompensa di quella portata.

Un modello replicabile o un caso estremo?

La risposta sudcoreana alla corea del sud ai esami con l’AI pone una domanda che molti sistemi scolastici nel mondo stanno iniziando ad affrontare: fino a che punto è giusto spingere la sorveglianza per garantire l’equità accademica? L’attivazione di un sistema di allerta nazionale — nato per le emergenze civili — segna un precedente significativo.

Paesi come Italia, Francia e Regno Unito stanno introducendo linee guida sull’uso dell’AI nelle scuole, ma nessuno ha ancora adottato misure paragonabili per intensità. Il caso sudcoreano, documentato da fonti come Il Post, diventa così un laboratorio a cielo aperto: un esperimento estremo su cosa succede quando una società decide che l’integrità degli esami vale l’attivazione di ogni strumento disponibile.

Quel che è certo è che l’intelligenza artificiale ha trasformato il modo in cui si può barare, e la Corea del Sud ha risposto trasformando allo stesso modo il modo in cui si controlla. Il risultato è un equilibrio ancora instabile, in cui tecnologia e regole si rincorrono a velocità crescente — e in cui 550.000 studenti si trovano al centro di una partita che va ben oltre il loro futuro universitario.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.