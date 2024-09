Copertura WiFi potenziata e mai più zone morte in casa: ripetitore Xiaomi in PROMO

Una delle caratteristiche principali di questo ripetitore è la presenza di un ingresso Fast Ethernet, che permette di collegare dispositivi cablati, come TV, console di gioco o lettori di streaming, direttamente alla rete. Questo consente una connessione più affidabile e performante, ideale per lo streaming di contenuti in alta definizione o per il gaming online.

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 è dotato anche di un indicatore di segnale intelligente, che ti aiuta a trovare la posizione ideale per installarlo. Grazie a questo strumento, è possibile identificare facilmente il punto in cui il ripetitore può garantire le migliori prestazioni e fornire una copertura WiFi ottimale in tutta la casa.

Questo ripetitore Xiaomi è la soluzione ideale per chi desidera ampliare la copertura della rete WiFi, riducendo le aree con segnale debole e migliorando la qualità della connessione, sia wireless che cablata, grazie alle sue funzionalità avanzate e alla facilità di installazione.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi Xiaomi viene scontato del 17% e viene venduto al costo completo di 24,99€.