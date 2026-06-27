Conviene ricaricare lo smartphone con il cavo o con dispositivi wireless? La risposta non è quella che si immagina

Incide infatti su consumi energetici, efficienza e persino sulla durata nel tempo della batteria dello smartphone.

Negli ultimi anni diversi studi hanno messo a confronto le due tecnologie, evidenziando un dato ricorrente: la ricarica senza fili consuma più energia rispetto a quella tradizionale. Il motivo non è legato a un difetto dei dispositivi, ma alla natura stessa del trasferimento energetico, che nel caso wireless richiede più passaggi e quindi più dispersioni.

Nel confronto pratico, una ricarica tramite cavo rimane un processo diretto, mentre quella wireless sfrutta un campo elettromagnetico che deve essere convertito più volte prima di arrivare alla batteria. Ogni trasformazione comporta una perdita di efficienza che si traduce in energia sprecata sotto forma di calore.

Perché la ricarica wireless consuma di più

Uno dei fattori principali riguarda proprio il calore generato durante la ricarica senza fili. Quando il telefono viene appoggiato su una base di ricarica, una parte dell’energia si disperde nell’ambiente circostante, soprattutto se tra dispositivo e caricatore c’è una cover spessa o un allineamento non perfetto.

In condizioni ideali, la ricarica wireless può risultare solo leggermente meno efficiente, ma nella realtà quotidiana le perdite aumentano. Il posizionamento non preciso sul tappetino può ridurre sensibilmente le prestazioni, arrivando anche a dimezzare l’efficienza in alcuni casi.

A queste dispersioni si sommano quelle comuni a tutti i sistemi di ricarica, come la conversione della corrente elettrica dalla presa al dispositivo. Il risultato complessivo è un consumo energetico superiore rispetto alla ricarica via cavo.

Se la differenza sul singolo utilizzo può sembrare minima, il discorso cambia su larga scala. Considerando l’enorme diffusione degli smartphone nel mondo e l’uso crescente dei sistemi wireless, l’impatto energetico complessivo diventa significativo.

Le stime indicano che un utilizzo quotidiano della ricarica senza fili porta a un consumo annuale più elevato rispetto al cavo. Moltiplicando questo valore per miliardi di dispositivi attivi, il risultato è un quantitativo di energia non trascurabile, con conseguenze anche in termini ambientali.

Effetti sulla batteria e durata del dispositivo

Un altro aspetto da considerare riguarda il riscaldamento della batteria. Temperature elevate, spesso raggiunte durante la ricarica wireless, possono accelerare il naturale processo di degrado delle celle agli ioni di litio.

I dispositivi moderni intervengono automaticamente riducendo la velocità di ricarica quando la temperatura aumenta troppo, ma questo meccanismo non elimina del tutto il problema, lo limita soltanto.

Dal punto di vista tecnico, la ricarica via cavo resta più efficiente, stabile e meno dispersiva. Quella wireless, invece, punta soprattutto sulla comodità: basta appoggiare lo smartphone per iniziare la ricarica.

La scelta finale dipende quindi dall’uso. Il cavo rimane la soluzione più indicata per ridurre consumi e ottimizzare i tempi, mentre il wireless rappresenta una comodità sempre più diffusa, ma ancora meno efficiente dal punto di vista energetico.