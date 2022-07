Conviene comprare OGGI un Apple Watch Series 6?

Se state cercando un orologio di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ultimo Apple Watch Series 6 che oggi, grazie agli sconti pazzi del Prime day, si porta a casa a soli 499,00€ nella versione con cassa da 44 mm in acciaio e cinturino in maglia milanese abbinato. Inutile dirvi che si tratta di una promozione semplicemente unica, perché a questo prezzo non troverete di meglio.

Apple Watch Series 6: perché comprarlo?

Il motivo che ci spinge a consigliarvelo non è solamente legato a una questione di funzionalità e di cosa sa fare. La versione in sconto presenta la cassa in acciaio, materiale nobile e che dona al gadget un look semplicemente unico. A questo poi, si abbina un cinturino in maglia milanese che da solo costerebbe oltre 500 €. Capite bene che il valore del tutto supera ampiamente il 1200 € e chiedo potrete portare a casa vostra a soli 499 € con spedizione gratuita e chiudere il prezzo. Ci state ancora pensando?

Acquistandolo da Amazon oggi, avrete la possibilità di prenderlo adesso e di pagarlo in comode rate con il servizio di Credit line. È un vantaggio non da poco che onestamente ce lo fa preferire a tante altre alternative. Se avete un iPhone poi, non potete non avere un Apple Watch. Questo è un perfetto notificatore che è in grado anche di misurare il battito cardiaco tutti i giorni, di monitorare i vostri progressi sportivi e di controllare la qualità del vostro sonno. Ma le sue caratteristiche non finiscono qua; potremmo stare ore a elencarvi tutte le specifiche.

Dovete tenere conto però che prendendolo dal sito di Amazon avrete anche il reso gratuito entro un mese e soprattutto l’assistenza clienti sette giorni su sette. Non di meno, c’è la possibilità di ricevere l’assistenza di Apple per il primo anno e quella di Amazon per il secondo. E se tutto questo non vi basta, dovete sapere Che le spese di spedizione sono gratuite e sono incluse nel prezzo. Ci sentiamo di consigliarvi questo orologio per una moltitudine di fattori, ma la sua estetica Premium e il suo design accattivante sono elementi da considerare obbligatoriamente. Se siete interessati fateci un pensierino adesso perché non sappiamo quando terminerà l’offerta e soprattutto quante scorte siano disponibili sul sito di Amazon. A 499€ è da prendere al volo, senza troppi indugi.