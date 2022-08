Se hai delle vecchie cassette VHS che prendono polvere in garage, non aspettare che sia troppo tardi. Ecco come acquisirle rapidamente su PC e Mac con questo super economico Convertitore da VHS a Digital a soli 8,99€ incluse spedizioni.

Molti di noi hanno ancora vecchi nastri VHS buttati chissà dove e dimenticati. Peccato che su quegli arcaici sistemi di videoregistrazione ci siano alcuni dei ricordi più preziosi della nostra vita. Ricordi cui è possibile dare nuova vita acquisendoli in digitale, condividendoli con amici e familiari, pubblicandoli online o salvandoli sul Cloud.

Basta collegare la vecchia telecamera o il videoregistratore VHS a questo convertitore e premere Play. Attraverso il connettore RCA o S-Video, potrete acquisire rapidamente VHS, VCR e perfino DVD, senza perdita di qualità rispetto all’originale.

Il dispositivo supporta risoluzione video NTSC (720 x 480 @ 30fps) e (PAL: 720×576@ 25fps), e permette di controlla i parametri di luminosità, contrasto, tonalità e saturazione del colore. Sia in modalità standard che widescreen.

In più è completamente Plug&Play e non richiede driver; funziona sia con Mac (attraverso QuickTime) che con PC Windows. E riportare in vita i ricordi non è mai stato tanto facile né economico: come detto, il Convertitore da VHS a Digital costa solo 8,99€ con spedizioni rapide Amazon Prime.