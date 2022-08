Converti i vinili in digitale e conservali per sempre

Se hai molti vinili rari che vuoi trasformare in digitale, mantenendo inalterato tutto il gusto retrò dell’originale, ecco come risolvere con pochissima spesa e molto stile. Lo splendido Giradischi Digitnow HiFi a valigetta permette di ascoltare i dischi e convertire il vinile in digitale. E oggi è scontato del 46%! Lo paghi quasi a metà prezzo, a soli 37€ incluse spedizioni.

Questo lettore di dischi coniuga vecchio e moderno; permette di riprodurre 33, 45 o 78 giri dovunque ti trovi. Perfetto per un appuntamento galante, per una serata romantica all’aperto, ma anche per una cena con gli amici o per rilassarsi da soli.

Elegante e leggero da trasportare, include infatti tutto quel che serve per riportare in vita i tuoi dischi, perché ha pure gli Altoparlanti stereo a gamma dinamica completa integrati. Ma la vera chicca è il set di connessioni posteriori che permette di connettere il lettore allo stereo domestico o al Mac/PC tramite cavo USB.

Ciò consente di registrare i tuoi vinili e di trasformarli in MP3 o WAV ad alta qualità. Dotato di ottime recensioni e particolarmente apprezzato dagli utenti per il suo stile vintage, è il prodotto che cercavi per rispolverare i vecchi vinili. In più, ad un prezzo davvero imbattibile: quasi metà prezzo tutto incluso.

