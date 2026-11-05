Scattano i controlli sugli abbonamenti: chi rischia e cosa

L’obiettivo è limitare la condivisione dell’abbonamento fuori dal nucleo domestico, come previsto dalle condizioni del servizio. La procedura, segnalata dagli utenti e indicata anche nella documentazione di Spotify, lascia poco margine: ci sono sette giorni per completare la verifica. In caso contrario possono scattare restrizioni fino a 12 mesi.

Il nuovo controllo di Spotify Premium Family passa da un gesto molto semplice, ma non aggirabile a distanza. L’intestatario del piano deve aprire l’app sullo smartphone, entrare in “Il tuo Premium” e poi in “Gestisci”. Da lì viene generato un QR code dinamico. Il familiare chiamato alla verifica deve inquadrarlo con la fotocamera del proprio telefono. Tradotto: deve trovarsi nello stesso posto della persona che paga l’abbonamento.

Il punto è proprio questo. Il codice, secondo quanto indicato dalla piattaforma, cambia ogni pochi secondi. Quindi non serve salvare uno screenshot, né mandarlo via chat. Serve anche che l’app sia aggiornata su entrambi i dispositivi. Per ora Spotify parla di controlli richiesti solo ad alcuni abbonati Premium Family, senza dire quanti siano gli utenti coinvolti e senza chiarire in quali Paesi la procedura sia già partita su larga scala.

La stretta rientra in una tendenza ormai chiara nello streaming musicale e video: ridurre l’uso dei piani familiari da parte di amici, conoscenti o gruppi che non vivono sotto lo stesso tetto. Non è una sorpresa assoluta. Già alla fine del 2025 erano comparse su Reddit segnalazioni di verifiche simili. Le testimonianze più recenti, però, indicano un controllo più visibile e più pressante.

Sette giorni per confermare l’account: cosa succede se il controllo non viene completato

Dal momento in cui arriva la notifica, l’utente ha sette giorni per completare la verifica dell’account Spotify Family. Il messaggio chiede, in sostanza, di dimostrare che il componente del piano vive davvero con l’intestatario, come previsto dalle regole degli abbonamenti familiari.

Verifica in presenza tramite QR code tra due smartphone, come nei nuovi controlli sugli abbonamenti Family.

Ed è qui che il meccanismo rischia di creare problemi anche a chi non sta cercando scorciatoie. Chi è fuori casa per lavoro, in vacanza, in ospedale o impegnato per motivi familiari potrebbe non riuscire a trovarsi fisicamente accanto all’intestatario entro la scadenza. “Non sempre una famiglia è tutta nello stesso posto nello stesso momento”: è il tipo di obiezione che circola tra gli utenti, soprattutto nei forum e sui social.

Il caso più delicato è quello dei figli universitari o dei familiari che restano legati al nucleo originario, ma vivono stabilmente altrove. Per Spotify, però, non conta il rapporto familiare in sé. Conta la residenza condivisa. La società sostiene di non tracciare la posizione degli utenti nelle verifiche tradizionali dell’indirizzo. Sul nuovo controllo tramite QR code, però, non sono stati forniti dettagli completi sulle informazioni tecniche trattate durante la procedura.

Blocco di 12 mesi per Family e Duo: cosa rischia chi non supera la verifica

Se la verifica non viene completata nei tempi previsti, oppure non va a buon fine, la conseguenza può essere pesante: l’utente non potrà entrare in un altro piano Premium Family o Premium Duo per i successivi 12 mesi. Restano disponibili il piano gratuito con pubblicità e gli abbonamenti individuali.

È proprio il blocco annuale ad aver acceso la discussione. La misura non riguarda soltanto l’uscita dal piano contestato, ma limita anche la possibilità di spostarsi su un altro abbonamento condiviso. In pratica, chi viene escluso non può semplicemente farsi invitare da un altro intestatario Family o passare a Duo con un convivente. Deve scegliere un’altra soluzione.

Spotify non ha indicato pubblicamente se siano previsti margini di ricorso o un canale di assistenza dedicato ai casi particolari. Resta quindi una zona grigia: errori tecnici, notifiche non viste, telefoni non aggiornati, assenze temporanee. Piccoli problemi di tutti i giorni, ma con conseguenze economiche tutt’altro che leggere.

Prezzi, ricavi e alternative: perché Spotify punta sugli abbonamenti individuali

La ragione economica della stretta è evidente. In Italia Spotify Premium Family costa 20,99 euro al mese e permette di usare fino a sei account indipendenti. Il piano Individual costa invece 11,99 euro, mentre Premium Duo arriva a 16,99 euro. Se un piano Family viene diviso tra sei persone che non vivono insieme, il costo per ciascun utente scende molto.

Secondo il report Music in the Air pubblicato da Goldman Sachs il 15 ottobre, applicare in modo più rigido i requisiti di residenza può far crescere i ricavi delle piattaforme musicali, spingendo una parte degli utenti “condivisi” verso abbonamenti individuali. È la stessa logica già vista nello streaming video: meno account divisi tra case diverse, più abbonamenti separati.

Le alternative, però, non sono tutte più morbide. YouTube Music, tramite Google, richiede che i componenti del piano famiglia condividano la stessa residenza e prevede controlli elettronici periodici. Apple Music, invece, offre in Italia un piano Famiglia da 19,99 euro al mese e non risulta avere una verifica fisica tramite QR code simile a quella segnalata per Spotify, pur mantenendo vincoli sul gruppo familiare e sull’area geografica.

Per gli utenti, quindi, la scelta diventa meno scontata. Chi usa davvero Premium Family sotto lo stesso tetto dovrà abituarsi a un controllo in più. Chi invece ha diviso l’abbonamento con persone lontane potrebbe trovarsi davanti a un bivio: pagare di più, cambiare servizio o tornare al piano gratuito.