Il controller di culto che tutti cercano: se ce l'hai a casa hai un tesoro tra le mani

Il controller Nintendo PlayStation è uno di quegli oggetti che fanno brillare gli occhi ai collezionisti. Nato dal progetto mai arrivato sul mercato tra Nintendo e Sony, è tornato al centro dell’attenzione dopo una vendita all’asta da 35.000 dollari curata da Heritage Auctions.

Non si tratta di un semplice vecchio pad, ma di un pezzo rarissimo della storia dei videogiochi, legato a una collaborazione che avrebbe potuto cambiare profondamente il destino dell’industria.

Il pad nato dall’accordo mai decollato tra Nintendo e Sony

Prima che PlayStation diventasse il marchio destinato a imporsi nel mercato delle console, Sony e Nintendo avevano provato a collaborare. L’idea era quella di sviluppare una macchina capace di unire cartucce e supporti ottici, in un periodo in cui il Super Nintendo dominava ancora le case di molti giocatori.

Da quel progetto prese forma la cosiddetta Nintendo PlayStation, una console rimasta allo stadio di prototipo e diventata negli anni quasi una leggenda per appassionati e collezionisti.

Il controller finito all’asta nasce proprio in quel contesto. A prima vista ricorda molto il pad del Super Nintendo: forma familiare, scocca grigia e pulsanti colorati. Ma basta guardare la scritta Sony PlayStation stampata sul frontale per capire che non si tratta di un accessorio qualunque.

È un oggetto che racconta una storia rimasta incompiuta, e proprio per questo così affascinante per chi segue l’evoluzione delle console dagli anni Novanta in poi.

Un controller prototipo anni ’90 esposto su un banco da visione d’asta, tra cavo arrotolato e mani guantate sullo sfondo.

La vendita da 35.000 dollari e il ruolo di Heritage Auctions

Secondo Heritage Auctions, il controller Nintendo PlayStation è stato venduto per 35.000 dollari. Una cifra che conferma quanto il mercato dei prototipi e dei cimeli videoludici sia diventato sempre più attento a oggetti di questo tipo.

In questo caso, però, non si parla di un controller prodotto in serie, ma di un prototipo collegato a uno dei momenti più particolari nella storia delle console domestiche.

La collaborazione tra Nintendo e Sony, infatti, si interruppe prima di arrivare a un prodotto commerciale. Da quella rottura nacquero poi due percorsi completamente diversi: da una parte Nintendo proseguì con la propria visione, dall’altra Sony entrò nel mercato con la prima PlayStation.

È proprio questo snodo storico a rendere il pezzo così interessante. Non vale solo per la sua rarità materiale, ma anche per il significato che porta con sé: rappresenta il frammento di una storia alternativa, il simbolo di un accordo che avrebbe potuto ridisegnare il settore.

Perché il controller senza console interessa così tanto ai collezionisti

A rendere la vendita ancora più curiosa c’è un dettaglio importante: il controller Nintendo PlayStation è comparso all’asta da solo, senza la console.

Per il mercato collezionistico questo non ha ridotto il fascino dell’oggetto. Anzi, la comparsa di un controller separato, riconducibile a quella fase di sviluppo, ha acceso ulteriore interesse tra appassionati e compratori specializzati.

Nel collezionismo di alto livello, infatti, il valore non dipende soltanto dal tipo di oggetto, ma da una combinazione di fattori: rarità, provenienza, stato di conservazione, documentazione e rilevanza storica.

Preso da solo, un vecchio pad potrebbe sembrare poca cosa. Ma questo porta impressi i nomi Nintendo e Sony nello stesso momento storico, prima che le due aziende diventassero concorrenti dirette nel mondo delle console. Ed è qui che il suo valore cambia completamente.

Dal prototipo completo da 360.000 dollari al mercato dei cimeli gaming

Il precedente più noto resta quello del prototipo completo Nintendo PlayStation, venduto nel 2020 per 360.000 dollari. Quella cifra aveva già mostrato quanto interesse esista attorno a console mai uscite, versioni di sviluppo e hardware di pre-produzione.

La vendita del controller da 35.000 dollari conferma la stessa tendenza. I videogiochi, per molti appassionati, non sono più soltanto prodotti d’intrattenimento o ricordi d’infanzia: in alcuni casi sono diventati veri oggetti da conservazione, studio e investimento.

Questo non significa però che qualunque vecchia console o controller dimenticato in soffitta valga una fortuna. Prodotti diffusi in milioni di esemplari, come console di grande successo o accessori comuni, seguono logiche molto diverse rispetto ai prototipi certificati.

Quando si parla di valutazioni così alte, contano soprattutto le prove: documenti, numeri di serie, fotografie, tracciabilità dell’oggetto e conferme sulla sua origine.

Il valore del controller Nintendo PlayStation nasce proprio da questa combinazione: rarità, importanza storica e quella doppia firma, Nintendo e Sony, che oggi appare quasi impossibile vedere sullo stesso oggetto.