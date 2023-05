Controlla casa in OGNI MOMENTO con la Videocamera di sorveglianza in SUPER SCONTO

Per dormire sonno tranquilli e tenere sotto controllo casa anche in tua assenza, non lasciarti sfuggire questa videocamera di sorveglianza di alta qualità. Parliamo della Yi FullHD, oggi disponibile ad un prezzo scontato del 9% quindi a soli 49 €.

Di sicuro si tratta dell’opzione perfetta per proteggere la tua casa o il tuo ufficio in qualsiasi momento della giornata. La spedizione è gratuita ma la promozione è a tempo limitato quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Yi FullHD: tutte le funzioni della videocamera di sorveglianza

La Yi FullHD è dotata di molte funzioni avanzate che la rendono una scelta eccellente per la sicurezza domestica. La videocamera ha una risoluzione FullHD 1080p, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Inoltre, ha una visione notturna a infrarossi che ti consente di vedere chiaramente anche al buio.

La videocamera è dotata di una funzione di rilevamento del movimento che ti avvisa quando qualcosa si muove nella tua area di sorveglianza. Puoi anche impostare la videocamera per registrare solo quando viene rilevato del movimento, in modo da non dover guardare ore e ore di registrazioni vuote.

La Yi FullHD è facile da installare e utilizzare. Puoi collegarla al tuo smartphone tramite l’app Yi Home, disponibile sia per iOS che per Android. Con l’app, puoi vedere in tempo reale ciò che la videocamera sta registrando, puoi configurare le impostazioni e puoi ricevere notifiche quando viene rilevato del movimento.

Quindi, se stai cercando una videocamera con funzioni avanzate per la sicurezza domestica, non cercare oltre e punta tutto sulla Yi FullHD. Ad oggi è disponibile su Amazono ad un prezzo scontato del 9% quindi a soli 49 €. Acquistala oggi subito e goditi la tranquillità di sapere che la tua casa o il tuo ufficio sono protetti!

