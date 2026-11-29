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Se usi Google Maps sul tuo iPhone durante un viaggio, il consumo dati è uno dei fattori che devi tenere d’occhio — soprattutto all’estero, dove ogni megabyte può costare caro. Il consumo dati Google Maps varia in modo significativo a seconda di come usi l’app: navigazione attiva, ricerca di locali, scorrimento della mappa o semplice apertura in background producono traffico molto diverso tra loro. Capire questi numeri ti permette di pianificare meglio il tuo piano dati e di tornare a casa senza brutte sorprese in bolletta.

Quanti MB consuma Google Maps durante la navigazione

Il dato più rassicurante è questo: un percorso di quattro ore con navigazione attiva può consumare meno di 40 MB di traffico dati. Significa che, in modalità navigatore classico, Google Maps è sorprendentemente parco. La stima media si attesta intorno ai 5–6 MB per ogni 10 minuti di utilizzo, il che si traduce in circa 5 MB all’ora in condizioni di navigazione fluida su strade già note all’app.

Il problema sorge quando usi l’app in modo diverso dalla semplice navigazione. Una sessione rapida di 10 minuti — in cui cerchi un ristorante, esplori la zona, guardi le recensioni e poi pianifichi un percorso — può consumare fino a 30 MB. Questo perché ogni ricerca scarica nuove tile della mappa, immagini dei luoghi, dati sul traffico in tempo reale e anteprime fotografiche.

Ancora più insidiosa è la situazione in roaming. Un caso documentato mostra come l’app abbia consumato circa 800 MB in mezza giornata di viaggio all’estero, pur non essendo usata attivamente come navigatore. La causa? Il refresh automatico dei dati in background, le notifiche di traffico, gli aggiornamenti delle mappe e i suggerimenti contestuali che Google Maps invia anche quando l’app è chiusa.

→ Leggi anche: Come misurare distanze con Google Maps: la guida pratica

Il consumo in background: il rischio invisibile

Su iPhone, le app possono aggiornarsi in background anche quando non le stai usando. Google Maps non fa eccezione: se hai attivato l’aggiornamento app in background, l’app continua a scaricare dati per mantenere le mappe aggiornate e prepararsi a eventuali navigazioni.

Per disattivarlo su iOS, vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento app in background e disattiva la voce relativa a Google Maps. È una delle prime mosse da fare prima di partire per un viaggio all’estero.

Controlla anche le impostazioni di localizzazione: vai in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi di localizzazione > Maps e valuta se impostare l’accesso su Solo durante l’uso dell’app invece di Sempre. Riduce il traffico generato dai controlli di posizione continui.

Come ridurre il consumo dati Google Maps in viaggio

Esistono alcune strategie concrete per tenere sotto controllo il traffico dati di Google Maps, sia su iPhone che su iPad.

Scarica le mappe offline prima di partire. Dentro Google Maps, tocca la tua foto profilo in alto a destra, poi Mappe offline e seleziona l’area che ti interessa. Una volta scaricata, la navigazione di base funziona senza connessione. Il file può pesare diversi centinaia di MB, quindi scaricalo da casa in Wi-Fi.

Dentro Google Maps, tocca la tua foto profilo in alto a destra, poi Mappe offline e seleziona l’area che ti interessa. Una volta scaricata, la navigazione di base funziona senza connessione. Il file può pesare diversi centinaia di MB, quindi scaricalo da casa in Wi-Fi. Attiva la modalità risparmio dati. Nelle impostazioni di Google Maps, cerca la voce dedicata al risparmio dati: l’app riduce la qualità delle immagini e limita i contenuti scaricati automaticamente.

Nelle impostazioni di Google Maps, cerca la voce dedicata al risparmio dati: l’app riduce la qualità delle immagini e limita i contenuti scaricati automaticamente. Disattiva il traffico in tempo reale. Le informazioni sul traffico richiedono un aggiornamento costante. Se sei in un’area con buona conoscenza del territorio, puoi farne a meno temporaneamente.

Le informazioni sul traffico richiedono un aggiornamento costante. Se sei in un’area con buona conoscenza del territorio, puoi farne a meno temporaneamente. Evita di scorrere la mappa senza meta. Ogni spostamento della mappa scarica nuove porzioni di territorio. Pianifica il percorso, avvia la navigazione e lascia che l’app lavori senza toccarla.

Ogni spostamento della mappa scarica nuove porzioni di territorio. Pianifica il percorso, avvia la navigazione e lascia che l’app lavori senza toccarla. Usa il Wi-Fi per le ricerche approfondite. Cerca ristoranti, musei e attrazioni quando sei connesso al Wi-Fi dell’hotel o di un locale, poi avvia la navigazione solo quando sei già fuori.

Apple Maps come alternativa: vale la pena?

Su iPhone hai già installata Apple Maps, che negli ultimi anni ha fatto passi avanti notevoli in termini di copertura e precisione, specialmente nelle grandi città europee. Il consumo dati è comparabile a quello di Google Maps: le stime generali indicano un range di 5–10 MB per ora per le app di navigazione GPS, indipendentemente dal provider.

→ Leggi anche: Google Maps traccia i ritardi Trenord in tempo reale

Il vantaggio di Apple Maps su iPhone è l’integrazione profonda con il sistema operativo: risponde meglio alle restrizioni di background impostate da iOS e consuma generalmente meno batteria. Anche Apple Maps supporta le mappe offline — disponibili tramite Impostazioni > Mappe su iOS — permettendoti di scaricare aree specifiche prima di partire.

La scelta tra le due dipende dalla destinazione: Google Maps tende ad avere dati più ricchi su attività commerciali, recensioni e trasporti pubblici in molte città del mondo, mentre Apple Maps brilla per la qualità visiva e l’integrazione con Siri e CarPlay.

Pianificare il piano dati per il viaggio

Come regola pratica, se prevedi di usare Google Maps attivamente per navigazione stradale durante un viaggio di una settimana, puoi stimare un consumo di navigazione puro abbastanza contenuto — nell’ordine di qualche centinaio di MB. Il problema reale è l’uso esplorativo dell’app e il traffico in background.

Prima di partire per l’estero, considera una guida ufficiale di Google sulle mappe offline per capire esattamente quali funzioni restano disponibili senza connessione. Combinare mappe offline con un piano dati locale — una SIM temporanea o un piano roaming attivato dal tuo operatore — è la strategia più equilibrata per non restare mai senza navigazione e senza dati.

Il consiglio pratico finale è semplice: scarica sempre le mappe offline della tua destinazione prima di lasciare casa, disattiva l’aggiornamento in background di Google Maps e monitora il consumo dati dall’app Impostazioni > Cellulare di iPhone — trovi lì il traffico generato da ogni singola app, così sai esattamente dove stanno andando i tuoi GB.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.