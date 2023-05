Conserva tutti i tuoi dati con la SSD portatile da 1 TB: oggi è tua a 40 EURO IN MENO

Finalmente potrai archiviare tutti i tuoi dati in modo sicuro ed averli a disposizione in qualsiasi momento con questo dispositivo tecnologico super utile! Si tratta della Samsung T7 Portable SSD, al momento disponibile su Amazon a soli 80,90€ grazie ad uno straordinario sconto del 33%.

Samsung T7 Portable SSD: tutto lo spazio di archiviazione che vuoi in un unico dispositivo

La Samsung T7 Portable SSD offre prestazioni eccezionali per mantenere i tuoi dati al sicuro e facilmente accessibili.

Questo dispositivo ultraleggero e resistente offre una straordinaria velocità di lettura/scrittura fino a 1.050/1.000 MB/s, rendendo il trasferimento di dati un gioco da ragazzi. Dotato di tecnologia NVMe, garantisce un’efficienza superiore rispetto agli SSD tradizionali. E non preoccuparti della sicurezza dei tuoi dati: il T7 dispone di crittografia hardware AES 256 bit per garantire che i tuoi dati sensibili rimangano privati e sicuri. Infine, il suo design elegante e compatto lo rende il compagno di viaggio ideale per laptop, console di gioco, e molto altro.

Questa SSD non è solo una soluzione di archiviazione, ma un dispositivo che rende la tua vita digitale molto più fluida. Grazie alla sua elevata velocità, puoi eseguire backup rapidi, caricare file voluminosi in pochissimo tempo o persino giocare direttamente dall’SSD senza alcun ritardo. E se sei un creativo o un professionista che ha bisogno di trasportare grandi quantità di dati, la sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, Mac, console di gioco, smartphone e tablet, lo rende un dispositivo indispensabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.