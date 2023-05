Connessione VELOCISSIMA in ogni angolo di casa con il Ripetitore Wi-Fi in SUPER OFFERTA

Ti ritrovi con un segnale Wi-Fi debole in alcune zone della tua casa? Non c’è bisogno di soffrire più a lungo. A tua disposizione su Amazon c’è una soluzione tecnologica all’avanguardia con un prezzo inimmaginabile. Solo per un periodo limitato, questo ripetitore Wi-Fi Extender è disponibile a un prezzo stracciato di soli 33,49€, che rappresenta un incredibile sconto del 33% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’articolo domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime. Ma attenzione, l’offerta è limitata quindi approfittane il prima possibile!

Connessione internet sempre al top con il ripetitore Wi-Fi Extender in offerta

Questo straordinario ripetitore Wi-Fi è dotato di tecnologia di estensione del segnale wireless di ultima generazione. Grazie alla sua capacità di funzionare a una frequenza dual-band (2.4GHz e 5GHz), garantisce una copertura ottimale e una trasmissione dei dati più veloce ed efficiente. Il suo design compatto e discreto permette un’installazione semplice e comoda in qualsiasi punto della tua abitazione.

Per facilitare l’uso, il ripetitore è dotato di un segnale LED intelligente che ti aiuta a trovare la posizione ottimale per l’installazione. Inoltre, supporta tutti i tipi di router wireless e crea una connessione sicura con WPA2-PSK, garantendo la tua privacy.

L’installazione è semplice come premere un pulsante, grazie alla funzione WPS. Ma non è tutto, dispone anche di una porta Ethernet per collegare dispositivi cablati come console di gioco, televisori e PC, trasformandolo in un potente ponte Wi-Fi.

Inoltre, il ripetitore Wi-Fi Extender offre un controllo totale sulla tua connessione. La sua funzione di regolazione del segnale ti permette di ottimizzare la copertura Wi-Fi e di eliminare eventuali zone morte in casa. E con la funzione WPS, potrai connetterti facilmente e in tutta sicurezza.

