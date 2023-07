Connessione stabile e veloce in OGNI ANGOLO DI CASA: su Amazon bastano 13 EURO!

Hai angoli di casa in cui la connessione internet è instabile e particolarmente lenta? Problema risolto con lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender! L’utilissimo ripetitore wireless è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% quindi a soli 13,99€.

Questa è un’offerta che non puoi perdere se desideri un segnale Wi-Fi forte e stabile in tutta la tua casa e in ogni momento della giornata. La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’articolo domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender: copertura ottimale e prestazioni top

Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender è progettato per estendere la copertura del tuo segnale Wi-Fi esistente, eliminando le zone morte e garantendo una connessione affidabile anche nelle aree più lontane dal router. È la soluzione ideale per eliminare i fastidiosi punti morti e goderti una connessione stabile e veloce in ogni angolo della tua casa.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti dello Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender:

Estensione della copertura Wi-Fi : Grazie al potente segnale del Mi Wi-Fi Range Extender, potrai estendere la copertura del tuo segnale Wi-Fi fino a 300 metri quadrati. Non ci saranno più zone senza connessione nella tua casa.

: Grazie al potente segnale del Mi Wi-Fi Range Extender, potrai estendere la copertura del tuo segnale Wi-Fi fino a 300 metri quadrati. Non ci saranno più zone senza connessione nella tua casa. Connessione veloce e stabile : Il Mi Wi-Fi Range Extender supporta il protocollo 802.11n e offre una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps. Potrai goderti una connessione veloce e stabile per lo streaming video, il gaming online e altre attività online.

: Il Mi Wi-Fi Range Extender supporta il protocollo 802.11n e offre una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps. Potrai goderti una connessione veloce e stabile per lo streaming video, il gaming online e altre attività online. Facile installazione : L’installazione del Mi Wi-Fi Range Extender è semplice e veloce. Basta collegarlo a una presa elettrica, configurarlo tramite l’app Xiaomi Mi Home e iniziare a beneficiare di una connessione Wi-Fi estesa.

: L’installazione del Mi Wi-Fi Range Extender è semplice e veloce. Basta collegarlo a una presa elettrica, configurarlo tramite l’app Xiaomi Mi Home e iniziare a beneficiare di una connessione Wi-Fi estesa. Compatibilità universale : Il Mi Wi-Fi Range Extender è compatibile con la maggior parte dei router Wi-Fi presenti sul mercato. Puoi utilizzarlo con router di qualsiasi marca per estendere la tua rete senza problemi.

: Il Mi Wi-Fi Range Extender è compatibile con la maggior parte dei router Wi-Fi presenti sul mercato. Puoi utilizzarlo con router di qualsiasi marca per estendere la tua rete senza problemi. Design compatto ed elegante: Il Mi Wi-Fi Range Extender ha un design compatto ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Puoi posizionarlo discretamente nella tua casa senza occupare spazio.

Con lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender potrai finalmente dire addio ai problemi di connessione Wi-Fi in casa. Oggi questo dispositivo potente è disponibile su Amazon a soli 13,99€, corri a fare il tuo ordine!

