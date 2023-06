Connessione affidabile e veloce in TUTTA CASA con lo Smart router D-Link IN OFFERTA

Assicurati una connessione veloce e affidabile in tutta casa con questo gioeillino che ti svolterà la vita! Parliamo dello Smart router D-Link G416/E, oggi disponibile su Amazon a soli 141,99€ con uno sconto imperdibile del 21%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e come rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è in scadenza quindi corri su Amazon a fare subito il tuo ordine!

Smart router D-Link: tutte le specifiche tecniche

Lo Smart router D-Link G416/E è progettato per offrirti una connessione stabile e veloce in tutta la tua casa. Grazie alla tecnologia wireless AC, potrai godere di una velocità di trasferimento dati fino a 1200 Mbps, consentendoti di navigare in Internet, guardare video in streaming e giocare online senza interruzioni. Non dovrai più preoccuparti di buffer o rallentamenti.

La sua antenna esterna ad alte prestazioni garantisce una copertura estesa e una connessione affidabile in ogni angolo della tua abitazione. Potrai godere di una connessione stabile anche in ambienti con pareti spesse o distanze considerevoli tra il router e i dispositivi connessi.

Il router D-Link G416/E dispone di diverse funzionalità avanzate per garantire la massima sicurezza della tua rete. Supporta il protocollo WPA3, che offre una crittografia di livello superiore per proteggere la tua connessione da accessi non autorizzati. Inoltre, è dotato di una potente suite di strumenti di sicurezza per rilevare e bloccare potenziali minacce alla tua rete.

Grazie all’interfaccia utente intuitiva, potrai configurare e gestire facilmente il tuo router. Avrai il controllo completo sulla tua rete, potendo impostare limiti di banda, creare reti guest e monitorare l’utilizzo della connessione. Sarai in grado di ottimizzare le prestazioni della tua rete in base alle tue esigenze.

Ottieni la massima velocità e sicurezza per la tua rete domestica con questo dispositivo! Ad oggi lo Smart router D-Link è disponibile su Amazon a soli 141,99€ con uno sconto imperdibile del 21%. Corri a fare il tuo ordine, gli articoli stanno per terminare!