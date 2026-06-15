Congela casa meglio di Dyson e Condizionatore insieme: Lidl te lo regala a pochi euro

Il ventilatore senza pale, finora associato ai prezzi elevati di un marchio in particolare, arriva nei discount a una frazione della cifra abituale. Lidl lo propone con il proprio marchio Tronic, e il confronto con il prodotto che ha reso celebre questa tecnologia diventa quasi inevitabile. Il design, pulito e moderno, è lo stesso che ha fatto la fortuna di modelli ben più costosi, qui però alla portata di chiunque.

Il prezzo è il vero richiamo. A listino il ventilatore costa 49 euro, che scendono a 39 con il coupon riservato a chi usa l’app Lidl Plus: lo sconto di 10 euro, indicato come -20%, non è automatico ma legato al programma fedeltà. Sul piano tecnico si tratta di un ventilatore da tavolo alto poco più di mezzo metro, con base quadrata, display LED, dieci livelli di velocità, timer e telecomando, con la batteria già inclusa nella confezione.

Lidl congela casa con un prodotto a 39 euro

Qui serve però un chiarimento, perché il titolo corre un po’ più veloce della realtà. Un ventilatore, con o senza pale, non abbassa la temperatura della stanza come farebbe un condizionatore: muove l’aria e migliora la sensazione di fresco favorendo l’evaporazione del sudore sulla pelle. Il vantaggio reale del design senza pale sta altrove, ovvero nella sicurezza in presenza di bambini e animali, nella pulizia più semplice e in un flusso d’aria tendenzialmente più uniforme e silenzioso.

C’è poi un’informazione che il volantino non riporta, e che a questo prezzo pesa parecchio. Mancano infatti i decibel e i watt alla massima velocità, cioè i due numeri che separano un ventilatore silenzioso ed efficiente da uno che ronza in un angolo consumando più del previsto. Sono dati che si scoprono soltanto una volta acceso l’apparecchio a casa, e che conviene tenere a mente quando si valuta un acquisto pensato per accompagnare intere giornate e nottate d’estate.

Il paragone con il mercato chiarisce la convenienza. I ventilatori senza pale del marchio premium che ha lanciato questa moda costano diverse volte tanto, spesso ben oltre i trecento euro, mentre la proposta di Lidl si colloca su una fascia accessibile a tutti. La stessa catena, del resto, affianca a questo prodotto una gamma stagionale che comprende raffrescatori d’aria intorno ai 130 euro, climatizzatori portatili sui 150 e mini ventilatori da pochi euro, coprendo esigenze e budget diversi.

Un aspetto da non trascurare è il consumo energetico, soprattutto in un’estate in cui le bollette pesano. Un ventilatore, anche di questo tipo, assorbe in genere molta meno energia di un climatizzatore, e questo lo rende adatto a restare acceso a lungo senza incidere troppo sui costi. Proprio per questo, però, conoscere i watt dichiarati sarebbe utile per stimare la spesa reale, e collocarlo in un punto strategico della stanza aiuta a distribuire meglio l’aria senza dover spingere al massimo la velocità.

A completare il quadro c’è la garanzia di tre anni che Lidl offre sui prodotti a marchio proprio, un elemento che dà una certa tranquillità su un acquisto di fascia economica. Per chi cerca un modo elegante e sicuro di smuovere l’aria in una stanza, senza pretendere le prestazioni di un impianto di condizionamento, il ventilatore senza pale a 39 euro rappresenta un compromesso interessante, a patto di verificarne rumorosità e consumi una volta a casa.