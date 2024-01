Confronto Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: quale scegliere e perché

Samsung ha appena annunciato i nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, che vanno in diretta concorrenza con gli ultimi iPhone 15 e 15 Pro. In questa guida all’acqusito, mettiamo a confronto le versioni base proposte da i due brand, ovvero Galaxy S24 e iPhone 15, evidenziando le differenze in termini di specifiche tecniche e funzionalità.

Galaxy S14 vs iPhone 15: il confronto definitivo

Quale conviene acquistare tra Samsung Galaxy S24 e iPhone 15? La scelta è molto soggettiva e dipende da tantissimi fattori. Di seguito mettiamo in evidenza le principali caratteristiche di entrambi i modelli, segnalando le offerte migliori attualmente disponibili su Amazon.

Dimensioni e Peso

Galaxy S24 : Dimensioni di 147 x 70.6 x 7.6 mm e un peso di 168 grammi.

: Dimensioni di 147 x 70.6 x 7.6 mm e un peso di 168 grammi. iPhone 15: Dimensioni di 147.6 x 71.6 x 7.8 mm e un peso di 171 grammi.

Il Samsung Galaxy S24 continua la tradizione di design elegante e sottile della serie Galaxy. Rispetto all’iPhone 15, tende ad essere leggermente più sottile e leggero, offrendo una maneggevolezza superiore per chi preferisce dispositivi meno ingombranti. L’iPhone 15, d’altra parte, mantiene un design solido e premium, che alcuni utenti potrebbero preferire per la sensazione di robustezza.

Display

Galaxy S24 : Schermo Dynamic AMOLED da 6.2 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

: Schermo da 6.2 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di iPhone 15: Display Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici con risoluzione di 2556 x 1179 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Entrambi i dispositivi vantano display di alta qualità. Il Galaxy S24 presenta un display Dynamic AMOLED con supporto a una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo immagini nitide e fluide. L’iPhone 15, con il suo Super Retina XDR, offre colori vivaci e dettagli accurati, anche se la frequenza di aggiornamento risulta dimezzata – soli 60Hz – rispetto a quella del S24. La scelta qui dipende principalmente dalle preferenze personali riguardo la resa dei colori e la fluidità dello schermo.

Fotocamere

Galaxy S24 : Tre fotocamere posteriori (principale da 50MP , teleobiettivo da 10 MP e ultra-wide da 12 MP) e una fotocamera frontale da 12 MP.

: Tre fotocamere posteriori (principale da , da 10 MP e da 12 MP) e una fotocamera frontale da 12 MP. iPhone 15: Doppia fotocamera posteriore (48 MP + 12 MP) e una fotocamera frontale da 12 MP.

La fotografia è un punto di forza sia per il Galaxy S24 che per l’iPhone 15. Samsung ha implementato un sistema di fotocamere avanzato, con miglioramenti significativi nella fotografia notturna e nei video. L’iPhone 15, con le sue ottiche raffinate e il software di elaborazione delle immagini di Apple, continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di fotografia mobile. La scelta dipende dalle preferenze personali in termini di interfaccia della fotocamera e di elaborazione delle immagini.

Entrambi i modelli sono perfetti per chi cerca uno smartphone in grado di realizzare foto di altissima qualità, e video semi-professionali in risoluzione 4K UltraHD.

Batteria e Velocità di Ricarica

Galaxy S24 : Batteria da 4000 mAh con ricarica veloce cablata a 25W e wireless a 15W.

: Batteria da con ricarica veloce cablata a 25W e wireless a 15W. iPhone 15: Batteria da 3349 mAh con ricarica MagSafe fino a 15W e ricarica veloce (50% in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W).

Sul fronte della batteria, entrambi i telefoni promettono un’intera giornata di utilizzo, ma il Galaxy S24 potrebbe avere un leggero vantaggio in termini di durata della batteria grazie alla sua ottimizzazione software. In termini di ricarica, Samsung offre una ricarica più rapida, sia con cavo che wireless, rispetto all’iPhone 15.

Ecosistema e Compatibilità

Le funzionalità esclusive dipendono in gran parte dall’ecosistema e dalle preferenze personali.

Il Galaxy S24 si distingue per l’integrazione con l’ecosistema Samsung (ad esempio, con i Galaxy Buds e i Galaxy Watch). L’iPhone 15, d’altro canto, si integra perfettamente con l’ecosistema Apple, offrendo un’esperienza utente fluida e sincronizzata con altri dispositivi Apple come MacBook, iPad e Apple Watch.

Gli utenti in posseso di altri dispositivi della mela, preferiranno sicuramente l’acquisto di un iPhone, per sfruttare i vantaggi dell’ecosistema. Allo stesso modo, chi non ha altri dispositivi Apple, potrebbe sentirsi più a proprio agio nell’acquisto di un Samsung Galaxy S24, che garantisce – tra le altre cose – la piena compatibilità con tutti gli smartwatch Android e con la maggior parte degli smartwatch e delle smartband dotate di altri sistemi operativi.

Prezzi e Offerte

In termini di prezzo, entrambi i dispositivi si posizionano nella fascia alta del mercato, a ridosso dei 900€. Tuttavia, l’iPhone 15 potrebbe avere un prezzo leggermente superiore, poiché è arrivato sul mercato con diversi mesi di anticipo rispetto ad S24.

Samsung offre di solito più opzioni in termini di storage e colori, il che potrebbe essere un fattore decisivo per alcuni utenti.

Di seguito, segnaliamo l’offerta più conveniente attualmente disponibile su Amazon, sia per Galaxy S24 che per iPhone 15. Entrambi gli smartphone possono essere scelti in varie colorazioni e tagli di memoria, in base al proprio gusto e alle proprie esigenze di utilizzo.

