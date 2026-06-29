Condizionatore, l'esperto è stato chiaro: sempre acceso o acceso/spento? Solo così si risparmia EFFETTIVAMENTE tanto

Il calcolo cambia se l’abitazione è molto ben isolata, ma è l’eccezione: le abitazioni italiane costruite prima degli anni Novanta disperdono calore rapidamente.

Il picco di consumo all’avvio è reale, ma dura pochi minuti. Un condizionatore da 9.000 BTU — dimensione comune per una stanza di 20 mq — assorbe circa 800 watt a regime. Nella fase di raffreddamento rapido può salire a 1.100-1.200 watt per 10-15 minuti. Dopodiché torna al consumo standard. Mantenere lo stesso ambiente a temperatura stabile per sei ore mentre la casa è vuota assorbe una quantità di energia incomparabilmente maggiore.

Il discorso cambia per appartamenti con vetrate ampie, esposizione est/ovest e scarsa ventilazione naturale: in estate queste abitazioni si surriscaldano in meno di un’ora anche con tapparelle abbassate. In quel caso, rientrare e trovare 38 gradi interni costringe il condizionatore a un ciclo di raffreddamento lungo e intenso. Il timer di preaccensione — 30 minuti prima del rientro — bilancia risparmio e comfort.

La temperatura fa la differenza più della modalità operativa

Ogni grado di differenza tra ambiente interno ed esterno si traduce in un incremento di consumo di circa il 6-8%, secondo le stime degli installatori HVAC. Impostare 24 gradi invece di 26 quando fuori ci sono 36 gradi non è una piccola variazione: è un aumento del carico termico che il compressore deve gestire in modo quasi continuo. L’intervallo ragionevole per la maggior parte delle situazioni domestiche è 26-27 gradi.

La modalità deumidificazione — spesso trascurata — consuma meno del raffreddamento puro e, in giornate con umidità relativa elevata, migliora la percezione del comfort a temperatura più alta. In una giornata al 75% di umidità, 28 gradi in deumidifica si percepiscono come 25 gradi in modalità cool.

Un aspetto raramente considerato: il condizionatore in pompa di calore, usato in riscaldamento invernale, ha un’efficienza energetica molto superiore a quella del raffrescamento estivo. Il coefficiente di prestazione in riscaldamento di un’unità moderna può arrivare a 4,5 — significa 4,5 kWh di calore prodotto per ogni kWh consumato. In raffrescamento, lo stesso valore si ferma tipicamente a 3-3,5.

La manutenzione dei filtri incide sui consumi in modo diretto. Un filtro otturato al 50% può aumentare il consumo energetico del 10-15% senza che l’utente noti alcun segnale evidente. La pulizia semestrale è la minima frequenza consigliata, ma nei contesti urbani con aria particolarmente polverosa il ciclo andrebbe accorciato.