Condizionatore a prezzi scontati, ma in realtà è solo una truffa: in Italia boom di casi con questo metodo

Con le ondate di calore di luglio, in Italia, si moltiplicano su Facebook e YouTube gli annunci di presunti condizionatori portatili a prezzi scontati.

Promettono fresco immediato e bollette più leggere, ma secondo le prime verifiche rilanciate anche dalla stampa nazionale, dietro molte di queste offerte ci sarebbero campagne ingannevoli: non veri condizionatori, ma piccoli ventilatori venduti come se potessero raffreddare una casa.

Le inserzioni su Facebook e YouTube promettono fresco immediato

Le pubblicità spuntano soprattutto nei feed social e tra un video e l’altro. Mostrano stanze soffocanti che, in pochi secondi, diventano fresche. Il messaggio è sempre lo stesso: un mini condizionatore portatile, leggero e a basso costo, riuscirebbe ad abbassare la temperatura di un’intera stanza consumando pochissima energia. In alcuni annunci il prezzo va dai 50 ai 150 euro, con timer che mettono fretta, sconti “solo per oggi” e recensioni entusiaste. Tutto semplice. Fin troppo.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c’è anche BreezaMax, descritto come un dispositivo sotto il chilo di peso, capace — secondo gli spot — di raffreddare un ambiente in meno di 90 secondi e di consumare fino al 90% di elettricità in meno rispetto a un normale impianto. Promesse forti, ma senza prove tecniche verificabili. Chi lo riceve a casa, raccontano diversi utenti nei commenti agli annunci, spesso si ritrova davanti a un apparecchio piccolo, molto simile a un ventilatore da tavolo con serbatoio d’acqua.

Profili inventati, finti ingegneri NASA e video creati con l’AI

Il trucco più usato è quello dell’autorevolezza. Alcune campagne attribuiscono l’invenzione a presunti ex ingegneri della NASA, presentati come gli ideatori di una tecnologia ispirata ai sistemi spaziali. Ma quei profili, secondo le ricostruzioni disponibili, non risultano legati al prodotto e vengono mostrati senza riscontri: niente brevetti consultabili, niente curriculum chiari, nessuna società riconoscibile alle spalle. “Sembrava una pagina seria, con commenti e foto di persone reali”, ha raccontato un acquirente in uno dei forum dedicati alle segnalazioni online.

Ed è proprio qui che il meccanismo funziona. I video, spesso costruiti con strumenti di intelligenza artificiale, usano volti credibili, voci sintetiche e dimostrazioni che imitano il linguaggio delle televendite tecnologiche. La storia è sempre ben confezionata: prima il caldo, poi la bolletta salata, infine la soluzione “scoperta per caso” e venduta a prezzo ribassato. Un copione già visto, ma efficace quando le temperature salgono e si cerca una risposta veloce.

Perché un mini ventilatore senza unità esterna non può raffreddare una stanza

Il limite tecnico è chiaro: un vero condizionatore non crea freddo dal nulla, ma sposta il calore dall’interno verso l’esterno attraverso un circuito refrigerante, un compressore e uno scambio termico. Se non c’è un sistema per mandare il calore fuori dalla stanza, l’apparecchio non può abbassare davvero la temperatura dell’ambiente. Può muovere l’aria, dare un sollievo momentaneo sulla pelle o, se ha un piccolo serbatoio, produrre un leggero effetto evaporativo. Ma non è un condizionatore.

Un mini ventilatore senza unità esterna non può funzionare come uno split o come un condizionatore portatile con tubo di scarico. Per questo le promesse di stanze raffreddate in pochi secondi vanno prese con molta cautela, soprattutto quando mancano schede tecniche, dati sulla potenza frigorifera in BTU o indicazioni chiare sul produttore. Prima di acquistare, il consiglio resta semplice: controllare il venditore, cercare recensioni fuori dal sito promozionale e diffidare degli annunci che puntano tutto su urgenza, sconti aggressivi e testimonial difficili da identificare.