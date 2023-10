CON SOLI 11€ compri una cover per iPhone 14 e 2 vetri temperati (offerta Prime)

Se stai cercando la protezione perfetta per il tuo iPhone 14, non cercare oltre! Oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime su Amazon, abbiamo scoperto un’offerta che non puoi assolutamente perdere: la SURPHY Cover per iPhone 14 con 2 Pellicola Vetro Temperato, disponibile a soli 11,07€. E la ciliegina sulla torta? Questo prezzo speciale è riservato esclusivamente ai clienti Prime!

Cover per iPhone 14 + 2 vetri temperati a soli 11€ con le offerte Prime

La SURPHY Cover non è una semplice custodia, ma un vero e proprio scudo per il tuo iPhone 14. Realizzata in silicone di alta qualità, questa custodia offre una protezione completa per il tuo dispositivo. Ma non è tutto. La cover è dotata di una protezione specifica per la fotocamera, garantendo che la lente della tua fotocamera rimanga intatta e protetta da graffi e urti. Inoltre, la confezione include anche 2 pellicole in vetro temperato per proteggere lo schermo del tuo iPhone da eventuali danni.

Ma cosa rende davvero speciale questa cover? Oltre alla sua robustezza e durata, il design elegante e raffinato in colore nero la rende perfetta per qualsiasi occasione, sia che tu stia andando a una riunione di lavoro o a una serata fuori con gli amici. E grazie alla sua texture in silicone, offre anche una presa sicura, riducendo il rischio di cadute accidentali.

Non perdere questa opportunità unica! Se vuoi che il tuo iPhone 14 sia protetto e allo stesso tempo elegante, la SURPHY Cover è la scelta giusta per te. E con un sconto del 23%, non c’è davvero motivo di esitare. Affrettati e approfitta di questa offerta esclusiva riservata ai clienti Prime su Amazon. Proteggi il tuo iPhone 14 con stile e risparmia con la Festa delle Offerte Prime!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.