Con Ring Indoor Cam AUMENTI la sicurezza in casa: approfitta dello sconto PAZZO!

Approfitta ora dell’offerta imperdibile su Amazon: la Ring Indoor Cam è disponibile a soli 39,99€, con uno sconto del 20%! Se stai cercando un modo affidabile per garantire la sicurezza della tua casa, questa è l’occasione che stavi aspettando.

La Ring Indoor Cam non è solo una semplice videocamera: offre immagini in HD e una comunicazione bidirezionale, permettendoti di ascoltare e parlare con chi si trova in casa. E con la compatibilità con Alexa, puoi controllarla semplicemente con la tua voce. Immagina di poter monitorare la tua casa mentre sei in vacanza o in viaggio di lavoro, 24 ore su 24, con la certezza che ogni angolo sia sotto controllo.

Monitoraggio dell’intera casa connettendo una o più Indoor Cam a tutti i dispositivi Ring nell’app Ring.

Invio di avvisi quando viene rilevato un movimento.

Funzionalità Live View per controllare la casa in qualsiasi momento tramite l’app Ring.

Facilità di installazione, richiedendo solo pochi minuti.

Posizionamento su una superficie piana o installazione su una parete grazie alla staffa di montaggio versatile.

Alimentazione continua, eliminando la necessità di ricaricare la batteria.

Ma non è tutto. Questa videocamera è dotata di una funzione di rilevamento del movimento, che invia avvisi direttamente al tuo dispositivo ogni volta che viene rilevata un’attività. E con la funzionalità Live View, puoi controllare la tua casa in qualsiasi momento, ovunque tu sia. L’installazione? Più semplice di quanto pensi! In pochi minuti, la tua Ring Indoor Cam sarà pronta per sorvegliare la tua casa. E grazie all’alimentazione continua, non dovrai mai preoccuparti di ricaricare la batteria.

Non aspettare oltre! Questa offerta potrebbe esaurirsi in fretta. Garantisci la sicurezza della tua casa con la Ring Indoor Cam. Acquista ora e dormi sonni tranquilli sapendo che la tua casa è protetta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.