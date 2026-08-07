Con questo trucco veloce trasformi gratis il tuo telefono in un satellite

La funzione, ancora sperimentale, passa dall’app Home Assistant Companion e può tornare utile soprattutto a chi ha un vecchio telefono fermo in un cassetto e vuole rimetterlo al lavoro.

Con la versione Home Assistant 2026.3, la piattaforma open source per la domotica ha introdotto diverse novità: dai ritocchi ai pannelli energetici alla possibilità di mandare un robot aspirapolvere in zone precise della casa. Ma la funzione che può fare più gola a molti utenti riguarda Assist, l’assistente vocale del sistema. Su Android, infatti, può ora riconoscere in locale la parola di attivazione e trasformare il telefono in un punto di ascolto sempre pronto.

Il funzionamento è semplice. Lo smartphone Android resta in ascolto di una delle parole supportate e, quando la riconosce, permette di inviare comandi vocali a Home Assistant. Si può spegnere una luce, regolare una presa smart o far partire una routine già preparata. Tutto passa dalla rete domestica dell’utente. È una scelta in linea con la filosofia del progetto: più controllo in casa, meno dipendenza dai grandi sistemi chiusi.

App Companion, Assist e parola di attivazione: come si configura

Per usare la nuova funzione serve l’app Home Assistant Companion su un telefono Android e un’installazione di Home Assistant già configurata con Assist. Nell’app bisogna aprire Impostazioni > App Companion, arrivare alla voce Assistente per Android e impostare Home Assistant come assistente predefinito del dispositivo. A quel punto compare l’opzione per attivare il rilevamento della parola di attivazione.

Uno smartphone sul comodino, vicino a una lampada accesa, richiama l’uso del telefono come assistente vocale per la casa intelligente.

La configurazione passa anche dalla scelta della parola da usare e da un primo test, utile per capire se il microfono del telefono risponde bene. In questa fase, come ricordano le guide tecniche della community di Home Assistant, conviene esporre ad Assist solo i dispositivi che si vogliono davvero controllare. Se la casa ha centinaia di entità, sensori e interruttori, il riconoscimento del comando può diventare più lento o meno preciso. Meglio partire dalle cose di tutti i giorni: luci della camera, prese, tapparelle. Poche, ma chiare.

Finita la configurazione, il telefono può ricevere comandi anche da bloccato. In alternativa, visto che Home Assistant diventa l’assistente predefinito, si può richiamare Assist tenendo premuto il tasto Home o usando la scorciatoia prevista dal modello di smartphone. Si apre così una finestra dedicata, da cui parlare o scrivere il comando.

Non è uno smart speaker: microfoni, riscontri e batteria fanno la differenza

Il vantaggio è evidente, ma uno smartphone Android non diventa per magia uno smart speaker vero e proprio. Dispositivi come Amazon Echo o Google Nest Mini sono costruiti con più microfoni, sistemi per ridurre il rumore e tecniche di beamforming, cioè la capacità di concentrarsi sulla direzione da cui arriva la voce. Un telefono, invece, nasce per essere usato da vicino, spesso a pochi centimetri dal volto.

Per questo il riconoscimento della parola di attivazione funziona meglio se il dispositivo è sul comodino, sulla scrivania o comunque a breve distanza. Da una parte all’altra della stanza, soprattutto con la televisione accesa o altre persone che parlano, le prestazioni possono peggiorare. Un utente citato da How-To Geek, dopo una prova su un Samsung Galaxy S8, ha raccontato che il sistema risponde bene quando il telefono è vicino, ma fa più fatica quando si trova dall’altra parte della stanza.

C’è poi un limite pratico, meno tecnico ma fastidioso: non sempre c’è un segnale chiaro che confermi il riconoscimento della parola chiave. Gli altoparlanti smart accendono un anello luminoso, emettono un suono, danno subito un riscontro. Con un telefono Android usato come satellite vocale, invece, ci si può accorgere che il comando è stato preso solo dopo aver parlato e atteso la risposta. E poi c’è la batteria: un dispositivo sempre in ascolto consuma di più, soprattutto se non è più giovanissimo.

Quando ha senso: un vecchio Android per comandi mirati

La funzione di Home Assistant Companion ha senso soprattutto in situazioni precise, dove non bisogna coprire tutto il salotto ma controllare alcuni dispositivi da un punto fisso. Un vecchio telefono Android accanto al letto, per esempio, può bastare per spegnere le luci della camera, avviare una routine serale o comandare una presa smart senza alzarsi. A distanza ravvicinata il microfono lavora meglio, e il limite principale pesa molto meno.

Per molti utenti conta anche il risparmio. Non serve comprare un nuovo altoparlante intelligente né aggiungere altri dispositivi: basta recuperare uno smartphone compatibile, collegarlo alla corrente e configurarlo con un po’ di attenzione. Chi lo lascia sempre alimentato può valutare limiti di carica o automazioni per ridurre l’usura della batteria, un dettaglio da non sottovalutare se il telefono resta acceso giorno e notte.

Resta una differenza netta con iPhone. La versione iOS di Home Assistant Companion, secondo la documentazione e le prove disponibili, non permette a un iPhone di comportarsi nello stesso modo da assistente vocale sempre attivo. Qui Android offre più libertà, in linea con la natura aperta di Home Assistant. Non è detto che possa sostituire sempre Alexa o Google, ma per comandi mirati può diventare una soluzione concreta, discreta e quasi a costo zero.