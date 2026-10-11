Con questo trucco puoi sapere rapidamente se il tuo iPhone è nuovo al 100% o ricondizionato

Acquistare un iPhone pensando che sia nuovo può riservare qualche sorpresa, soprattutto quando prezzo e condizioni sembrano perfetti ma la provenienza non è del tutto chiara.

Prima di fidarsi della confezione o di un’offerta conveniente, vale la pena verificare alcuni dettagli del dispositivo. Tra codici identificativi e copertura della garanzia, pochi controlli possono aiutare a capire meglio cosa si sta comprando.

Ricondizionato, usato o nuovo: cosa cambia davvero per prezzo e garanzia

Un iPhone ricondizionato non è per forza una scelta da evitare. Se il lavoro è stato fatto da Apple o da canali certificati, il telefono viene controllato, riparato quando serve e rimesso in vendita dopo verifiche sulle parti principali, dalla batteria al display. Di solito costa meno di un modello nuovo, ma deve essere indicato chiaramente come ricondizionato.

Altra cosa è un iPhone usato: può avere componenti originali ormai consumati, una batteria degradata o riparazioni precedenti mai dichiarate. “La differenza la fa la tracciabilità”, ripetono spesso i tecnici dei centri assistenza. In pratica: sapere chi ha messo mano al dispositivo cambia il suo valore reale.

Un iPhone nuovo, invece, non deve risultare già attivato prima dell’acquisto e deve arrivare con confezione, sigilli e documenti coerenti. Qui entra in gioco anche la garanzia: se il telefono è stato attivato mesi prima, la copertura potrebbe essere già partita.

Scatola, sigilli e codice modello: il controllo da fare subito

Il primo segnale arriva dalla confezione dell’iPhone. I ricondizionati venduti da Apple, di norma, sono in una scatola bianca, molto semplice, senza l’immagine commerciale del dispositivo e con riferimenti al programma Apple Certified Pre-Owned. Se invece la scatola è sigillata ma il prezzo è troppo basso rispetto al mercato, meglio fermarsi un attimo. Conviene chiedere una foto dell’etichetta, dello scontrino e del codice prodotto.

Poi, una volta acceso il telefono, il controllo più utile è in Impostazioni > Generali > Info, alla voce Modello. La prima lettera del codice dà già un indizio: M indica di solito un iPhone venduto come nuovo, F un dispositivo ricondizionato da Apple, N un prodotto sostitutivo fornito dall’assistenza, P un modello personalizzato, per esempio con incisione. Non serve essere tecnici. Bastano trenta secondi, anche davanti al venditore.

Numero di serie e copertura Apple: l’ultima verifica contro le truffe

La prova più solida passa dal numero di serie, che si trova sempre in Impostazioni > Generali > Info oppure sull’etichetta della scatola, se c’è. Inserendolo nella pagina ufficiale Verifica la copertura sul sito Apple, si può controllare lo stato della garanzia e vedere se l’iPhone risulta già attivato.

Se il sistema mostra una copertura iniziata in passato, il telefono non è nuovo di fabbrica, anche se viene venduto come appena acquistato. In quel caso meglio chiedere spiegazioni, fattura e provenienza. Apple precisa che la pagina di copertura non sostituisce una diagnosi tecnica completa, ma resta uno strumento rapido per evitare brutte sorprese.

Attenzione anche alle inserzioni con foto generiche, prezzi fuori mercato e venditori che mettono fretta per chiudere “entro oggi”. Un controllo in più, spesso, fa la differenza.