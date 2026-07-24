Con questo trucco puoi copiare il testo sulle foto nel tuo telefono

Google prepara un nuovo pulsante in Google Foto per copiare il testo dalle immagini direttamente dall’app.

La novità è emersa il 23 luglio 2026 dall’analisi della versione 7.84 fatta da Android Authority. L’idea è semplice: rendere più veloce un gesto che su Android si può già fare, ma che oggi richiede ancora qualche passaggio di troppo.

Il nuovo pulsante per copiare testo dalle immagini

La novità riguarda un comando dedicato, destinato a comparire quando Google Foto riconosce la presenza di testo dentro una foto. Aprendo un’immagine con una scritta, una ricevuta, un appunto o anche un cartello fotografato al volo, l’app mostrerebbe un piccolo tasto nell’angolo in basso a destra dello schermo. Un dettaglio minimo, ma pratico. Con un tocco parte la scansione dell’immagine: le parole trovate vengono evidenziate e in basso compare il comando “Copia tutto”.

Chi invece non vuole prendere tutto il testo può tenere premuto e selezionare solo una parte, come già succede in diverse schermate di Android. Se confermata, la funzione renderebbe più immediato usare Google Foto per copiare testo da documenti, biglietti, etichette o screenshot salvati nella galleria.

Da Google Lens al comando diretto in Google Foto

Oggi la stessa cosa si può già fare, ma non è proprio questione di un attimo. Di solito bisogna aprire l’immagine in Google Foto, scorrere verso l’alto per arrivare ai dettagli e cercare l’opzione legata al riconoscimento del testo. Oppure passare da Google Lens attraverso il menu con i tre puntini. Funziona, certo. Ma se serve solo copiare un numero di tracciamento, un indirizzo o due righe da una foto, il giro è un po’ lungo.

Il nuovo sistema punterebbe proprio a tagliare questi passaggi: meno menu, meno tocchi, più immediatezza. Android Authority, che ha trovato il riferimento nel codice dell’app, parla di un flusso pensato per comparire solo quando viene rilevato del testo. Così l’interfaccia non si riempie di pulsanti inutili. Si apre la foto, si tocca il comando, si copia. Fine.

Funzione ancora in sviluppo, insieme al restyling Material 3 Expressive

Per ora, però, il nuovo tasto per copiare testo non è disponibile nella versione pubblica di Google Foto. È una funzione trovata nel codice della release 7.84: potrebbe arrivare più avanti, cambiare aspetto oppure non essere distribuita a tutti gli utenti. Google, come spesso accade, prova diverse soluzioni prima di portarle stabilmente nell’app. Nella stessa versione sono stati notati anche altri ritocchi all’interfaccia, legati al design Material 3 Expressive.

Dopo la pagina di backup, il nuovo stile sembra arrivare anche nelle aree Impostazioni e Preferenze, dove le singole voci vengono raccolte in riquadri separati per rendere la navigazione più ordinata. Altre sezioni, tra cui Condivisione e Notifiche, restano invece con il vecchio aspetto. Il quadro è quello di un’app che continua a cambiare, tra ricerca con Ask Photos, nuova navigazione e strumenti più rapidi per gestire i contenuti salvati ogni giorno sul telefono.