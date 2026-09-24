Con questo trucco anche la batteria di un vecchio smartphone può durare una settimana

Un vecchio smartphone può sorprendere ancora molto se si interviene sulle impostazioni giuste e si eliminano quei consumi che continuano anche quando resta inutilizzato.

È proprio nello standby che, spesso, si nascondono le perdite di energia più difficili da notare. App in background, sincronizzazioni e connessioni lasciate attive possono incidere molto più di quanto sembri. Con qualche accorgimento mirato, anche un telefono di diversi anni può tornare utile come dispositivo di riserva senza richiedere ricariche continue.

Prima diagnosi: controllare la batteria con Samsung Members

Prima di mettere mano a risparmi energetici e impostazioni varie, c’è un controllo da fare: verificare lo stato della batteria con Samsung Members. Perché se la batteria è davvero consumata, spegnere due funzioni non la farà tornare nuova. Sui Samsung il percorso è questo: Samsung Members, poi Diagnostica, Diagnostica telefono e infine Stato batteria.

Alla fine il sistema dà un responso, di solito Normale, Debole o Scadente, anche se le parole possono cambiare in base al software e al Paese. Nel caso del Galaxy A21s citato, dopo anni di utilizzo e varie riparazioni, il risultato era ancora “Normale”. Un dato importante.

Vuol dire che il problema principale non era la batteria in sé, ma quello che girava sopra: servizi, sincronizzazioni, processi attivi anche senza aprire nulla. Se invece il controllo va male, la soluzione più concreta resta cambiare la batteria o usare il telefono il meno possibile.

Le app invisibili che consumano anche quando il telefono è fermo

Se la batteria non risulta compromessa, il passo successivo è guardare dentro Impostazioni, Assistenza dispositivo e batteria e poi Batteria. Qui Android mostra quali app hanno consumato più energia nelle ultime ore o negli ultimi giorni. Ed è spesso qui che arriva la sorpresa.

In cima alla lista non ci sono per forza social, fotocamera o giochi, ma servizi come Google Play Services, Meta App Manager, Galaxy Store e Google Play Store. App che molti non aprono quasi mai, ma che continuano a lavorare per aggiornamenti, controlli e sincronizzazioni. Anche la condivisione dei dati diagnostici Samsung, se è attiva, può restare in funzione senza farsi notare.

La scena è familiare: il telefono è fermo sulla scrivania, eppure la carica scende. Per capire meglio dove se ne va l’energia si può usare anche AccuBattery, utile per stimare il consumo a schermo spento. Non è una diagnosi tecnica, ma aiuta a distinguere il consumo durante l’uso da quello in standby.

Risparmio energetico, modalità aereo e connessioni: così il Galaxy diventa un vero telefono di backup

Il guadagno più evidente arriva mettendo insieme Risparmio energetico, modalità aereo e spegnimento delle connessioni inutili, soprattutto se il vecchio Galaxy viene usato come telefono di backup senza SIM. Il Risparmio energetico di Samsung limita le attività in background, riduce alcune prestazioni e può abbassare luminosità o velocità della CPU.

Si attiva dal pannello rapido oppure da Impostazioni, Assistenza dispositivo e batteria, Batteria, Risparmio energetico. Meglio però disattivarlo quando servono prestazioni piene, per esempio con foto e video, perché la fotocamera può diventare meno pronta. Se il telefono usa solo il Wi-Fi, un altro accorgimento è attivare la modalità aereo e poi riaccendere a mano il Wi-Fi. Anche senza SIM, infatti, il dispositivo può cercare reti cellulari per le chiamate di emergenza.

Poi ci sono Bluetooth, Posizione e Ricerca dispositivi vicini: se non servono, meglio spegnerli. Sommando questi interventi, un vecchio Galaxy lasciato quasi sempre in standby può arrivare a circa una settimana. Con un uso leggero, più realisticamente, tre o quattro giorni. E resta una buona abitudine fermare la ricarica all’80%, quando possibile, per stressare meno la batteria nel tempo.