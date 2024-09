Con questo smartwatch Xiaomi hai tutto a portata di polso (-18%!)

Xiaomi è un’azienda che ormai è diventata leader nell’ambito della produzione di accessori e dispositivi tecnologici e oggi, su Amazon viene applicato uno sconto del 18% sul suo Redmi Watch 3 Active che viene venduto a 32,90€.

Offertissima: smartwatch Xiaomi a 32,90€ su Amazon, sfrutta lo sconto!

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è dotato di un display ultra ampio da 1,83″ con colori intensi e una visione chiara. Questo schermo permette di visualizzare rapidamente tutte le notifiche, come messaggi e dati di allenamento, grazie al vetro curvo ad alta resistenza 2,5D, che offre un look elegante e una maggiore resistenza all’usura.

Con oltre 200 quadranti tra cui scegliere, il Redmi Watch 3 Active ti consente di personalizzare facilmente il tuo orologio, adattando il tema alla tua personalità ogni volta che sollevi la mano. La cornice centrale con finitura metallica e il corpo in NCVM donano all’orologio un aspetto sofisticato e raffinato, disponibile nei colori grigio e argento.

Una delle caratteristiche più pratiche è la funzione di chiamate vocali Bluetooth, che permette di rispondere alle telefonate direttamente dall’orologio con un semplice tocco. Che tu stia lavorando o allenando, basta sollevare la mano per rispondere alle chiamate in modo semplice e comodo.

Il Redmi Watch 3 Active è inoltre progettato per monitorare costantemente la tua salute. Grazie al rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue tramite un sensore ottico professionale, ti avvisa in caso di livelli bassi di ossigeno. Inoltre, la monitorizzazione della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ti informa in tempo reale delle variazioni.

Su Amazon, oggi, lo smartwatch Xiaomi, il Redmi Watch 3 Active viene scontato del 18% e venduto a 32,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.