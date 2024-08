Con questo ripetitore WiFi potenzi la tua copertura ad un PREZZO STRACCIATO

Un ripetitore WiFi è molto utile per potenziare la copertura della rete e oggi, su Amazon, il ripetitore targato AVM FRITZ! viene messo in super sconto del 40% e viene venduto a solo 29,99€.

Super prezzo per un super WiFi con il ripetitore AVM FRITZ!

Il ripetitore WiFi AVM FRITZ! è un dispositivo ideale per migliorare la copertura e la qualità della connessione wireless in casa o in ufficio. Grazie alla tecnologia WiFi mesh, il ripetitore unisce più punti di accesso in un’unica rete wireless intelligente e ad alte prestazioni, garantendo una connessione stabile e veloce in ogni angolo dell’ambiente.

Il ripetitore offre una maggiore potenza wireless per tutti i dispositivi connessi, con una portata elevata grazie alla tecnologia wireless n che permette una velocità di trasferimento dati fino a 600 MBit/s sulla frequenza di 2,4 GHz. Questa caratteristica rende il dispositivo perfetto per chi ha bisogno di una connessione affidabile e potente, anche in ambienti con molteplici dispositivi connessi.

L’installazione del ripetitore è semplice e sicura, grazie alla funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup), che consente di registrare il dispositivo nella rete locale con la semplice pressione di un tasto. Un altro vantaggio del ripetitore WiFi AVM FRITZ! è la funzione di risparmio energetico, grazie al servizio notturno per la modalità wireless e alla modalità eco, che riducono il consumo di energia quando il dispositivo non è in uso.

Per quanto riguarda le connessioni e le interfacce, il ripetitore funge da punto di accesso Wi-Fi, compatibile con tutti i router Wi-Fi che supportano gli standard radio 802.11n. Inoltre, il dispositivo si collega alla rete elettrica tramite un’alimentazione di 230 V e 50 Hz, assicurando un funzionamento stabile e continuo.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un super sconto del 40% sul ripetitore WiFi AVM FRITZ! che viene venduto a 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.