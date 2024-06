Con questo ripetitore WiFi non avrai più zone morte in casa: maxi offerta (-20%)

Il ripetitore WiFi TP-Link RE500X è un dispositivo avanzato progettato per migliorare la copertura e la qualità della tua rete wireless. Questo ripetitore utilizza la più recente tecnologia wireless Wi-Fi 6, che garantisce velocità di trasferimento dati fino a 1500 Megabit al secondo, una maggiore capacità e una riduzione della congestione della rete, ideale per case con molti dispositivi connessi.

Il RE500X supporta una vasta gamma di standard di comunicazione wireless, inclusi 802.11a/b/g/n/ac e 802.11ax, rendendolo compatibile con la maggior parte dei router presenti sul mercato. Collegandosi a un router OneMesh, questo ripetitore può creare una rete Mesh, assicurando una copertura Wi-Fi continua e senza interruzioni in tutta la casa.

Una delle caratteristiche più utili del RE500X è la porta Gigabit Ethernet, che fornisce connessioni cablate ad alta velocità per dispositivi come smart TV, computer e console di gioco. Questo garantisce una connessione stabile e veloce per lo streaming, il gaming e altre attività ad alta intensità di banda.

Il dispositivo è dotato di un indicatore luminoso intelligente che aiuta a determinare la posizione migliore per una copertura Wi-Fi ottimale, indicando la potenza del segnale nella posizione corrente. Inoltre, la modalità AP (Access Point) permette di creare un nuovo punto di accesso Wi-Fi, migliorando la tua rete cablata con funzionalità wireless. Per una gestione facile e intuitiva, il RE500X è compatibile con l’app TP-LINK Tether, disponibile per dispositivi mobili iOS e Android.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi TP-Link che viene venduto al costo totale e finale di 39,99€.