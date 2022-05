Con questo la tua auto diventa un cinema: MUST per i viaggi estivi

Se c’è un prodotto che devi aggiungere alla tua auto, quello è proprio uno stand per smartphone, tablet, console e cose varie. Questi nuovi modelli sono proprio geniali perché si attaccano direttamente al sedile frontale e sono comodissimi da gestire.

Te ne propongo proprio uno che su Amazon è in promozione, quindi acquistalo al volo per risparmiare. Te lo porti a casa con soli 14,39€ se spunti il coupon con un click.

Conta che le spedizioni sono completamente gratuite se sul tuo account hai un abbonamento Prime attivo.

Stand per auto: un must da acquistare per viaggiare senza pensieri

I viaggi in macchina sono bellissimi, ma quando si è abituati a passare tante ore davanti a uno schermo, poter trascorrere le ore in macchina magari occupando il tempo con un bel film non è così tragico. Ad esempio puoi aiutare i più piccoli a non sentire lo spostamento così pesante, il che non può che essere un valore aggiunto.

Con questo supporto o stand, come preferisci chiamarlo, tutto ciò diventa un gioco da ragazzi. Funziona un po’ come un braccio per mettere la TV al muro perché è allungabile, inclinabile e letteralmente sistemabile a piacere. Si blocca nel poggiatesta del sedile che si ha avanti e rimane fermo, stabile e saldo.

Puoi utilizzarlo con smartphone, tablet, lettori di libri digitali (tipo Kindle), console gaming (come Nintendo Switch) e tutto ciò che ti viene in mente. In fin dei conti il sistema allungabile risulta quasi universale quindi ti lascia tutta l’indipendenza di cui sei in cerca.

Che ne pensi? Ti lascio proprio qui la pagina Amazon a cui collegarti, ti rammento che per pagare appena 14,32€ questo gadget da auto, devi spuntare il coupon con lo sconto del 20%. Non tardare, la promozione terminerà presto.