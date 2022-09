Design ispirato (e copiato da tanti altri brand), qualità dell’audio senza pari per la categoria di riferimento, quella degli auricolari wireless, e il massimo dell’affidabilità garantita dal marchio Apple. Gli AirPods sono la prima scelta per chiunque sia immerso nell’ecosistema Apple, ma diciamoci la verità, quando è difficile pulirli? Invece di usare stuzzicadenti o altro di potenzialmente pericoloso per gli auricolari, dovresti dare uno sguardo a questo kit 3-in-1 che rimuove ogni traccia di impurità. Il suo prezzo? Solo 9,99 euro.

Sul kit c’è la firma di EasyAcc, brand che probabilmente avrai già incontrato su Amazon, vista la sua popolarità. Esteticamente si presenta benissimo, sembra una sorta di penna munita da un lato di un punta in metallo e di una piccola spazzola, e dall’altro di una spugna. Per optare per l’uno o l’altro lato, devi utilizzare il comodo slider in rilievo.

La punta in metallo è necessaria per rimuovere accumuli di cerume o di qualsiasi altra cosa tu veda e che non sia parte degli AirPods. La spazzola – incredibilmente densa – serve per rimuovere la polvere che facilmente si può posizionare su qualsiasi parte degli auricolari, anche sulla griglia. La spugna, infine, è per igienizzare il case di ricarica.

Ti ho presentato questo gadget come un kit per la pulizia degli AirPods, ma in realtà lo puoi usare anche con altri auricolari e, perché no, altre tipologie di dispositivi. Presta però sempre attenzione durante la fase di pulizia.