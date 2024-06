Con questo hard disk esterno avrai 500GB di storage portatili (-45%)

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile progettato per conservare grandi quantità di dati come file, documenti, foto e video in modo sicuro e accessibile. Oggi su Amazon l’HDD Maxone viene scontato del 45% per un costo completo di 27€.

Hard disk esterno al 45% di sconto: prezzo clamoroso su Amazon!

L’hard disk esterno da 500GB offre una soluzione versatile e affidabile per l’archiviazione e il trasferimento dei dati. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi come TV, PS, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android.

È importante notare che per utilizzarlo su una smart TV, è necessario riformattarlo tramite il computer per il formato Fat32. Il design dell’hard disk esterno è caratterizzato da un aspetto minimale e una semplice funzionalità Plug-and-Play, che non richiede installazioni o configurazioni software aggiuntive.

Realizzato in alluminio, questo dispositivo è robusto e durevole, con un profilo molto compatto di un solo centimentro, il che lo rende resistente all’acqua e agli urti. Per quanto riguarda le prestazioni, l’hard disk supporta USB 3.0 per trasferimenti dati ultraveloci, oltre a essere retrocompatibile con USB 2.0.

Questo consente di raggiungere velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloci rispetto allo standard USB 2.0, assicurando un rapido spostamento di grandi quantità di dati. L’hard disk esterno da 500GB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di archiviazione affidabile e performante, adatto a diverse piattaforme e utilizzo in varie situazioni.

Su Amazon, oggi, l’hard disk esterno da 500GB viene scontato del 45% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto pari a soli 27€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.