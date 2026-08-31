Con questo gadget economico puoi scoprire qual è l'elettrodomestico che pesa in bolletta

Il motivo è semplice: mostra in tempo reale quanta energia assorbe l’apparecchio collegato. Costa poco — nelle offerte dei principali rivenditori online si trova anche sotto i 10 euro, con prezzi che cambiano spesso — e risponde a una domanda molto concreta: dove finisce davvero la corrente?

Il punto non è solo accendere o spegnere una lampada dal telefono, cosa ormai comune a molti smart plug e dispositivi di domotica a basso costo. Il Tapo P110 ha un monitor energetico in tempo reale: attraverso l’app gratuita Tapo, disponibile per iOS e Android, registra i watt assorbiti dall’apparecchio collegato e li mostra in grafici giornalieri, settimanali e mensili. In sostanza, lo si inserisce tra la presa a muro e un elettrodomestico, e si vede quanto pesa davvero sui consumi di casa.

Non misura l’intera abitazione, meglio chiarirlo subito. Però dà un nome — e spesso anche un costo stimato — a consumi che altrimenti restano nascosti nella cifra finale della fattura. “Il vantaggio è capire dove intervenire senza andare a tentativi”, spiegano spesso i tecnici quando parlano di misurazione puntuale dei consumi. Una televisione lasciata in stand-by, un vecchio frigorifero, un termoconvettore acceso nelle ore sbagliate: a quel punto il sospetto diventa un dato.

La prova stanza per stanza: gli elettrodomestici da controllare subito

Il sistema più pratico è spostare il misuratore di consumo da una stanza all’altra, lasciandolo collegato per qualche giorno allo stesso apparecchio. Meglio ancora per una settimana intera. Si può partire dagli elettrodomestici che assorbono di più: scaldabagno elettrico, lavatrice, asciugatrice, forno a microonde, climatizzatore portatile, radiatore elettrico o vecchio congelatore in garage. Spesso sono proprio loro a far cambiare il profilo della spesa elettrica senza dare troppo nell’occhio.

Una smart plug connessa alla presa aiuta a misurare i consumi dell’elettrodomestico e capire cosa pesa sulla bolletta.

In cucina, per esempio, un frigorifero datato può lavorare più del previsto durante l’estate. In bagno, un boiler acceso tutto il giorno può pesare più di quanto si immagini. In salotto, invece, vale la pena controllare televisori, console e sistemi audio, soprattutto se restano alimentati per molte ore. La logica è semplice: si collega, si guarda, si annota. Poi si passa alla presa successiva. Non serve trasformare la casa in un laboratorio, ma un giro ordinato può far emergere abitudini costose, di quelle che ogni giorno sembrano innocue.

Programmazione oraria e tariffe luce: così può nascere il risparmio

L’altra funzione utile del TP-Link Tapo P110 è la programmazione oraria: si decide quando un apparecchio deve accendersi o spegnersi. Qui entrano in gioco le tariffe luce a fasce orarie, soprattutto per chi ha contratti in cui l’energia costa meno di notte, nel fine settimana o in alcune ore della giornata. Uno scaldabagno elettrico, per esempio, può essere impostato per lavorare nelle fasce più convenienti, evitando di restare acceso senza motivo quando l’energia costa di più.

Lo stesso vale per alcuni riscaldatori, caricabatterie o dispositivi che non devono restare sempre alimentati. Il risparmio, in questi casi, non arriva solo dal sapere quanto consuma un apparecchio, ma dal cambiare l’orario in cui lo si usa. Il dispositivo, però, non fa miracoli. Bisogna leggere la propria offerta, controllare le fasce indicate dal fornitore e impostare gli orari con un minimo di attenzione. “Se lo dimentichi inserito senza guardare i dati, resta solo una presa comandata”, ammettono diversi utenti nelle recensioni. È nell’uso regolare che il gadget diventa davvero utile.

Wi-Fi, carico massimo e misuratore generale: i limiti da sapere

Prima dell’acquisto ci sono alcuni limiti da tenere presenti. Il Tapo P110 funziona con rete Wi-Fi a 2,4 GHz, come molti dispositivi economici per la casa connessa: chi usa solo reti a 5 GHz, o sistemi mesh configurati male, potrebbe avere qualche difficoltà iniziale nell’abbinamento. Sul piano elettrico, il produttore indica un carico massimo di 3.680 watt, pari a 16 ampere: un valore adatto anche a molti apparecchi domestici ad alto assorbimento, purché si rispettino istruzioni e caratteristiche dell’impianto di casa.

Resta poi un limite evidente: un solo smart plug controlla un solo apparecchio alla volta. Per mappare tutta l’abitazione bisogna spostarlo di presa in presa, oppure comprarne più di uno. Se invece l’obiettivo è vedere in un unico grafico il consumo totale della casa, la strada più adatta è un misuratore generale a pinza installato nel quadro elettrico, operazione che richiede più competenza e, spesso, l’intervento di un tecnico. Il piccolo gadget, insomma, non sostituisce un controllo energetico completo. Ma per scoprire chi gonfia la bolletta, stanza dopo stanza, può bastare.