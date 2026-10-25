Con questo dispositivo da 10 euro puoi controllare quale elettrodomestico grava in bolletta

Capire quale elettrodomestico fa aumentare la bolletta non è sempre facile, ma un piccolo dispositivo da presa permette di misurare i consumi senza complicazioni.

È il wattmetro da presa, acquistabile anche a partire da circa 10 euro, che mostra quanta energia assorbono gli apparecchi domestici. Dagli elettrodomestici sempre accesi ai consumi in standby, conoscere i numeri aiuta a distinguere le spese più rilevanti da quelle trascurabili. Ecco come usarlo e quali limiti considerare prima dell’acquisto.

Come funziona il misuratore: i consumi si vedono subito

Il wattmetro da presa si mette tra la spina dell’elettrodomestico e la presa a muro, un po’ come un adattatore più grande del solito. Una volta collegato, sul display compaiono la potenza assorbita in tempo reale, in watt, e i kilowattora consumati da quando l’apparecchio è stato acceso. Ed è lì che spesso arriva la sorpresa.

Alcuni modelli permettono anche di inserire il prezzo dell’energia previsto dal proprio contratto, così da vedere una stima in euro: quanto costa tenere acceso il frigorifero, usare il forno o lasciare la stufetta sotto la scrivania. “L’ho comprato per curiosità, poi ho cambiato abitudini”, scrivono spesso gli utenti nelle recensioni dei prodotti più venduti. Non è uno strumento da laboratorio, certo. Ma in casa dà indicazioni chiare e immediate sui consumi reali degli apparecchi.

Standby, frigorifero e stufette: i consumi che pesano di più

Le prime sorprese arrivano dagli apparecchi che sembrano spenti. Televisore, decoder, console, soundbar e router in standby possono arrivare insieme a una decina di watt continui. Sembra poco. Ma in un anno quel consumo può avvicinarsi a 90 kWh, cioè diverse decine di euro, in base alla tariffa. Una ciabatta con interruttore può risolvere il problema in pochi secondi.

Il caso più utile da controllare resta però il frigorifero, perché resta in funzione giorno e notte. Per misurarlo bene conviene lasciare collegato il wattmetro almeno 48 ore: il compressore, infatti, si accende e si spegne a cicli. Un modello vecchio può superare i 400 kWh l’anno, mentre un apparecchio recente di buona classe spesso resta sotto i 250.

Con le stufette elettriche, invece, il conto è immediato: un dispositivo da 2.000 watt acceso tre ore al giorno consuma 6 kWh. In bolletta si confonde nel totale, sul display no.

Prezzi dell’energia e scelta del modello: cosa controllare prima di comprarlo

Il dato va sempre letto insieme al costo dell’elettricità. Per il trimestre ottobre-dicembre, ARERA ha indicato per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela un prezzo di riferimento dell’energia elettrica pari a 43,43 centesimi di euro per kWh, tasse incluse, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Chi è nel mercato libero può pagare cifre diverse, soprattutto con offerte a prezzo fisso o biorarie, ma quel valore aiuta a farsi un’idea.

Prima di comprare un misuratore conviene controllare il carico massimo supportato: i modelli da 16 ampere arrivano a circa 3.600 watt, sufficienti per lavatrici, forni e molti altri elettrodomestici. Le versioni base hanno display e pulsanti; le prese smart con monitoraggio dei consumi costano di più, ma mandano i dati allo smartphone e permettono di programmare accensioni e spegnimenti.

C’è anche un limite: sotto uno o due watt la precisione può calare. Per i consumi importanti, però, il dato resta più che utile. A volte il vecchio congelatore in garage è davvero il colpevole. Altre volte no. E lo si scopre solo misurando.