Con questa promozione eBay lo Xiaomi Redmi 13C è un vero e proprio best buy

Il Redmi 13C è un dispositivo versatile e potente, ideale per chi cerca un telefono con ottime caratteristiche a un prezzo accessibile. Lo smartphone è dotato di uno schermo LCD IPS da 6,74 pollici con risoluzione HD+, una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass, garantendo una visualizzazione fluida e resistente agli urti.

Sotto la scocca, il Redmi 13C è alimentato dal chip MediaTek Helio G85, supportato da 4/6/8 Gigabyte di RAM LPDDR4X e 128/256 Gigabyte di memoria interna eMMC 5.1, espandibile tramite schede microSD fino a 1 Terabyte. Questa combinazione assicura prestazioni veloci e fluide, ideali per multitasking e gaming.

Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo vanta un sistema posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore macro da 2 Megapixel e un sensore per la profondità da 0,8 Megapixel, mentre frontalmente offre un sensore da 8 Megapixel per selfie di alta qualità.

La batteria da 5.000 mAh del Redmi 13C assicura una lunga autonomia e supporta la ricarica rapida cablata da 18 Watt, permettendo di ridurre i tempi di inattività. Il sensore di impronte digitali lateralmente posizionato garantisce un accesso sicuro e rapido al dispositivo, mentre la presenza di porta USB-C e jack audio da 3,5 mm assicura connettività e compatibilità con accessori moderni e tradizionali. Il Redmi 13C è equipaggiato con il sistema operativo Android 13 personalizzato con l’interfaccia MIUI 14, offrendo una user experience intuitiva e ricca di funzionalità.

Su eBay, oggi, lo Xiaomi Redmi 13C viene messo in super sconto del 43% e viene venduto al costo totale, finale e completo di 114,90€.