Con questa potenza e questa precisione LIDL manda in vacanza gli operai: costa solo 10 euro ed è tuo

Nella sezione Parkside dedicata agli elettroutensili, il volantino Lidl in corso include un cacciavite di precisione elettrico proposto a poco più di 10 euro, pensato per lavori che richiedono attenzione al dettaglio più che forza bruta: montaggio di piccoli componenti elettronici, riparazioni su dispositivi con viti minuscole, lavori di assemblaggio dove un cacciavite manuale tradizionale risulterebbe scomodo o impreciso.

Il punto di forza di questo genere di strumenti, più che la potenza vera e propria, è la combinazione tra un motore compatto e una serie di bit intercambiabili che permette di affrontare formati di vite diversi senza dover cambiare attrezzo. È lo stesso principio che guida gran parte della gamma Parkside proposta in questo volantino, dal trapano avvitatore ricaricabile da 49 euro fino al più economico set di punte da 3,99 euro: prodotti pensati per coprire il maggior numero possibile di lavori domestici con un investimento contenuto.

Lidl manda in vacanza gli operai con la soluzione del momento

Non è un caso che il marchio, negli ultimi anni, si sia guadagnato una base di clienti piuttosto ampia anche tra chi lavora nel fai da te a livello semi-professionale. Diversi utenti che hanno smontato gli utensili Parkside per curiosità hanno segnalato componenti interni molto simili a quelli usati da marchi più blasonati, un dettaglio che spiegherebbe perché il rapporto qualità-prezzo resti uno degli argomenti più citati nelle recensioni.

Resta comunque una fascia di prodotto pensata per un utilizzo domestico o hobbistico: chi lavora quotidianamente in cantiere troverà probabilmente più adatti strumenti professionali pensati per un uso intensivo prolungato nel tempo.

Accanto al cacciavite di precisione, il volantino propone anche un multimetro digitale a 9,99 euro, utile per chi si occupa di piccoli interventi elettrici o elettronici e vuole misurare tensione, corrente e continuità senza affidarsi a un tecnico per ogni controllo di routine. Anche in questo caso il prezzo resta il principale elemento di richiamo, più della sofisticazione tecnica del prodotto.

Come per la gran parte delle offerte Parkside, la disponibilità nei punti vendita fisici tende a esaurirsi rapidamente nei primi giorni della promozione, complice anche l’attenzione mediatica che questi articoli ricevono ogni volta che tornano in volantino.