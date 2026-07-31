Con questa App puoi controllare sempre la qualità dell'aria

Nel frattempo cittadini e turisti cercano su Google Maps aggiornamenti sui roghi, strade da evitare e aree a rischio. Con temperature oltre i 42 gradi, vento secco e vegetazione già provata da settimane difficili, il lavoro delle squadre antincendio si fa sempre più complicato. Un’estate dura, che conferma una tendenza ormai chiara a meteorologi e autorità.

La terza ondata di calore dell’estate sta mettendo sotto pressione la Spagna, già colpita nelle scorse settimane da altri picchi di caldo intenso. Secondo i dati richiamati dall’Agenzia statale di meteorologia spagnola, la Aemet, dal 1975 nel Paese sono state registrate 81 ondate di calore. Più di due terzi, però, si sono concentrate dal 2001 in poi. Solo negli ultimi quattro anni gli episodi sono stati 14.

Il quadro descritto da diversi meteorologi spagnoli è quello di fasi roventi sempre più ravvicinate, i cosiddetti “treni di ondate di calore”. Con massime che in alcune zone possono superare i 42 gradi, i roghi boschivi trovano terreno facile. Basta una raffica di vento, una scintilla, una strada chiusa all’improvviso. E la situazione può cambiare in pochi minuti.

A Madrid, Toledo, in alcune aree della Castiglia e in altri punti del Paese, le autorità locali hanno chiesto alla popolazione di evitare gli spostamenti non necessari verso le aree forestali. La vicepresidente del governo e ministra per la Transizione ecologica, Sara Aagesen, ha presieduto una riunione di monitoraggio sugli incendi: un segnale della preoccupazione anche a livello centrale. “La priorità resta la sicurezza delle persone”, è il messaggio ripetuto dai servizi di emergenza nelle comunicazioni delle ultime ore.

Google Maps, come attivare la mappa degli incendi passo dopo passo

In una situazione del genere, Google Maps può essere un aiuto concreto per controllare la presenza di incendi attivi e valutare un percorso prima di partire. La funzione è già disponibile nell’app e nella versione web: permette di vedere sulla mappa le aree interessate dai roghi e di consultare alcune informazioni legate alle emergenze in corso.

Uno smartphone con mappa e zone di rischio mentre sullo sfondo si vede fumo in una campagna arida durante l’emergenza incendi.

Per usarla bisogna aprire Google Maps da smartphone o computer, toccare il pulsante “Livelli” — quello che serve a cambiare la visualizzazione della mappa — e selezionare l’opzione “Incendi forestali”. A quel punto compaiono, dove disponibili, le zone segnalate come colpite dal fuoco. È una procedura rapida, anche se non sempre evidente per chi usa l’app solo come navigatore.

C’è anche un altro modo. Nella barra di ricerca si può scrivere “incendi forestali” oppure il nome di un rogo specifico, se è stato comunicato dalle autorità o riportato dai media locali. Se nella zona visualizzata è presente un incendio, Google Maps può mostrare un avviso in evidenza, con un link alla scheda informativa. Non sostituisce i canali ufficiali, ma può aiutare a farsi un’idea prima di mettersi in strada.

Allerte, percorsi e zoom: cosa mostra davvero Google Maps

La mappa degli incendi su Google Maps indica l’area approssimativa del rogo, quando i dati sono disponibili, e può avvisare l’utente se un itinerario passa vicino a una zona ritenuta a rischio. Le informazioni arrivano da fonti pubbliche e organismi competenti, ma tempi e livello di dettaglio possono cambiare da un incendio all’altro. In un’emergenza che evolve di ora in ora, è un punto da tenere presente.

L’app può mostrare notizie collegate, avvisi di emergenza e indicazioni sui percorsi. Non sempre, però, restituisce un quadro completo di ciò che accade sul terreno. Un fronte di fuoco può spostarsi in fretta, una strada può essere chiusa nel giro di pochi minuti, un’evacuazione può essere decisa mentre qualcuno sta ancora programmando il viaggio. Per questo le allerte di crisi vanno considerate un supporto, non l’unica fonte su cui basarsi.

Attenzione anche allo zoom. Gli incendi, infatti, compaiono solo a determinati livelli di ingrandimento: se la mappa è troppo larga, il segnale può non vedersi. Meglio avvicinarsi all’area interessata, controllare più volte la schermata e verificare, prima di partire, se il percorso suggerito passa vicino a zone boschive, parchi naturali o aree già soggette a restrizioni.

Dalle piattaforme specializzate alla Protezione civile: dove trovare gli aggiornamenti ufficiali

Accanto a Google Maps, in Spagna esistono piattaforme specializzate che raccolgono gli aggiornamenti diffusi dai servizi di emergenza e dalle comunità autonome. Tra queste viene citato spesso incendiosespaña.es, sito che permette di seguire lo stato dei roghi distinguendo tra incendi attivi, stabilizzati, controllati o spenti. Uno strumento utile, soprattutto per chi cerca una panoramica rapida.

La fonte decisiva, però, resta quella istituzionale. In caso di evacuazioni, divieti di accesso, chiusure stradali o indicazioni sanitarie, bisogna fare riferimento alla Protezione civile, ai servizi di emergenza regionali e ai governi delle comunità autonome. Sono loro a stabilire le misure operative, sulla base dei rilievi sul posto e delle condizioni meteo aggiornate.

Le autorità invitano anche a evitare comportamenti che possano provocare nuovi inneschi: niente fuochi all’aperto, massima attenzione a mozziconi e materiali infiammabili, rispetto delle limitazioni nelle aree forestali. Durante una fase di caldo estremo, anche un gesto normale può avere conseguenze pesanti. Informarsi prima di muoversi, oggi, è già una forma di prevenzione.