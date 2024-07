Con lo speaker Xiaomi accedi a mille funzionalità: su eBay oggi è SCONTATISSIMO

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza e oggi, su Amazon, il suo speaker viene scontato del 38% e viene venduto al costo finale e totale di 34,99€.

Offerta con sconto del 38% sullo speaker Xiaomi

Lo Speaker Xiaomi rappresenta il perfetto connubio tra design e funzionalità, rendendolo il dispositivo più elegante per la tua casa. Con la sua forma elegante e compatta e i colori sobri, questo speaker è un’opera d’arte unica che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico. La combinazione di tecnologia e dettagli scelti con cura rende questo dispositivo non solo un gioiello tecnologico, ma anche un raffinato elemento di arredo.

L’Assistente Google integrato offre un’esperienza di utilizzo senza precedenti. Grazie ai comandi vocali, puoi facilmente controllare il tuo smart speaker per riprodurre musica, scoprire il meteo, restare aggiornato sulle ultime notizie o regolare il volume. Basta dire “OK Google” per attivare l’assistente vocale intelligente.

Questo dispositivo diventa lo smart hub di casa tua, permettendoti di gestire tutti i tuoi dispositivi smart senza usare le mani. Per un’esperienza musicale ancora più coinvolgente, basta collegare due dispositivi dello stesso modello e avrai subito uno stereo, che trasforma la tua stanza in un ambiente sonoro immersivo. La diffusione sonora dello stereo ti trasporterà in un’esperienza musicale straordinaria.

La connessione semplice e veloce è un altro punto di forza dello Speaker Xiaomi. Grazie all’integrazione con Chromecast, puoi trasmettere i tuoi audio in modalità wireless con un solo clic. Inoltre, puoi ascoltare musica, podcast o notizie tramite una connessione bluetooth fluida e stabile.

Su Amazon, oggi, è disponibile un’offerta con sconto maxi del 38% sullo speaker Xiaomi che viene venduto a 34,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.